نمایشگاه کتاب شهرستان قدس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز با حضور علی جهانبخشی فرماندار قدس و دیگر مسئولان، همزمان با فرا رسیدن هفته کتاب و کتاب خوانی، نمایشگاه کتاب در این شهرستان افتتاح شد.

در حاشیه این مراسم سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در این شهرستان، همزمان با فرا رسیدن هفته کتابخوانی، نمایشگاه کتاب در قدس برپا شد.

فهیمه اطهری افزود: در این نمایشگاه 15 هزار عنوان کتاب در موضوعات مختلف دینی، آموزشی، مذهبی، اقتصادی، ورزشی و ... در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

این مسئول عنوان کرد: این نمایشگاه در یک سالن بزرگ برپا شده که دارای بخشهای مختلف اعم از کتابهای عمومی، کودک، درسی و کمک درسی است.

برپایی نمایشگاه کاریکاتور در کتابخانه مرکزی قدس



اطهری در بخش دیگری از برپایی نمایشگاه کاریکاتور در محل کتابخانه مرکزی این شهرستان خبر و ادامه داد: این نمایشگاه از امروز تا 27 آبان ماه سال جاری از ساعت 8 تا 19 برپاست.

سرپرست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس اظهار داشت: در این نمایشگاه 100 اثر در قالب کاریکاتور با محوریت کتاب و کتاب خوانی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

نمایشگاه کتاب شهرستان قدس از امروز تا 27 آبان ماه سال جاری در محل میدان قدس، کتابسرای ترنم مهر برپاست و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 9 تا 20 به آدرس مذکور مراجعه کنند.