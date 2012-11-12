یک نظامی دیگر ناتو کشته شد/ بازداشت دو سرکرده شبکه حقانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در بیانیه ای اعلام کرد یک نظامی دیگر ناتو امروز دوشنبه بر اثر حمله طالبان در شرق افغانستان کشته شد.

در این بیانیه به هویت نظامی کشته شده اشاره نشده اما گفته می شود که بیشتر آمریکاییها در شرق افغانستان مستقر هستند.

گفته می شود که بیش از 370 نظامی ناتو از جمله 288 نظامی آمریکایی از ابتدای سال جاری تاکنون در افغانستان کشته شدند.

خبر دیگر اینکه ناتو تایید کرد دو سرکرده شبک حقانی امروز دوشنبه در جریان عملیاتی در ولایت پکتیا در شرق افغانستان و ولایت لوگر بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش شبکه حقانی بیشتر در شرق افغانستان و شهر کابل پایتخت این کشور علیه نیروهای امنیتی فعالیت می کنند.

همچنین مقامات افغانی امروز دوشنبه اعلام کردند که در جریان ناآرامی ها از روز گذشته تاکنون 10 نفر کشته و دهها فرد دیگر بازداشت شدند.