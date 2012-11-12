به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسنی اژهای عصر دوشنبه در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده کهریزک اظهار داشت: در این پرونده افرادی تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان، انفصال از خدمت و قصاص محکوم شدند که با رضایت اولیای دم حکم قصاص اجرا نشد اما حکم زندان، شلاق و انفصال از خدمت اجرا شد. بخشی از پرونده که مربوط به قضات بود مشکل حقوقی داشت که این مشکل حل و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.
وی تاکید کرد: هنوز زمان دادگاه از سوی قاضی اعلام نشده است.
خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت متهمان اخلال در بازار ارز پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ اظهار داشت: این پرونده در حال بررسی است و امیدواریم هرچه زودتر به دادگاه برود. در این رابطه 47 نفر بازداشت شدهاند که تلاش میکنیم بخش مربوط به متهمان اصلی زودتر با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شود.
