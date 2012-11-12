۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۵

در نشست دادستان عنوان شد؛

ارسال پرونده قضات ماجرای کهریزک به دادگاه/ بازداشت 47 اخلال‌گر بازار ارز

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخش دوم پرونده دادگاه کهریزک که مربوط به قضات است با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده کهریزک اظهار داشت: در این پرونده افرادی تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان، انفصال از خدمت و قصاص محکوم شدند که با رضایت اولیای دم حکم قصاص اجرا نشد اما حکم زندان، شلاق و انفصال از خدمت اجرا شد. بخشی از پرونده که مربوط به قضات بود مشکل حقوقی داشت که این مشکل حل و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.

وی تاکید کرد:‌ هنوز زمان دادگاه از سوی قاضی اعلام نشده است.

خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت متهمان اخلال در بازار ارز پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ اظهار داشت:‌ این پرونده در حال بررسی است و امیدواریم هرچه زودتر به دادگاه برود. در این رابطه 47 نفر بازداشت شده‌اند که تلاش می‌کنیم بخش مربوط به متهمان اصلی زودتر با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شود.

