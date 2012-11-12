خسارت اولیه سیل چالوس 45 میلیارد تومان برآورد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر رضایی عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: خسارت به 1500 منزل مسکونی با پیش بینی 30 میلیارد تومان و میزان خسارت از 30 الی 90 درصد، خسارت به 50 واحد تجاری با پیش بینی دو میلیارد تومان، خسارت به 10 پل ارتباطی با پیش بینی یک میلیارد و500 میلیون تومان، خسارت به راه آسفالته به میزان پنج کیلومتر با پیش بینی یک میلیارد تومان،خسارت به مدارس شهرستان با پیش بینی 600 میلیون تومان،تخریب کانال سطحی با پیش بینی 600 میلیون تومان از جمله خسارات وارده سیل چالوس بود.

وی ادامه داد: در حوزه آب، گاز، برق و مخابرات در مجموع یک میلیارد تومان پیش بینی خسارت شده است و همچنین سیل 200 میلیون تومان خسارت به باغات کشاورزی شهرستان وارد کرد.

فرماندار چالوس بیان داشت: این آمار تاکنون بوده و قطعا افزایش خواهد یافت.

رضایی بیان داشت: سیل در حوزه شهری در مناطق اشکار دشت، پالوجده، دهگیری، خزر، هتل ملک، دارمیشکلا،علویکلا، آبرنگ، چالوس محله و خیابان 17 شهریور خسارت های زیادی برجا گذاشت.

وی تصریح کرد: در مناطق روستایی نیز سیل به روستاهای تازه آباد، مهدی آباد، سینوا،تجن کلا،ذوات،سنگ دره،اکبر آباد،علی آباد و شهر آرا خسارت سنگینی وارد کرد.

رضایی بیان داشت: در شهر هچیرود نیز سیل منازل مسکونی در حاشیه رودخانه هچیرود را دچار خسارت کرد و 200 باب منزل مسکونی در حاشیه این رودخانه دچار آب گرفتگی شدند.

وی بیان داشت: جلسات ستاد بحران شهرستان از ساعت اولیه سیل تشکیل و نسبت به اطلاع رسانی و امداد رسانی به موقع اقدام کرد.

رضایی تاکید کرد: تجهیزات و امکانات شهرستانی پاسخگو نبوده و نیازمند مساعدت استانی و کشوری هستیم.

فرماندار چالوس بیان داشت: بیشترین نیاز ما در شهرستان پتو، نان، غذاهای کنسروی، ماشین آلات از جمله بیل مکانیکی، لودر و کامیون است.