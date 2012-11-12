انگلیس میزبان نشست مخالفان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، پس از اعلام افزایش حمایت انگلیس از مخالفان شورشی، امروز دوشنبه اعلام شد که لندن برای برنامه ریزی بهتر و ارائه کمک های بیشتر کنفرانسی را با حضور گروه های مخالف سوری برگزار می کند.

این روزنامه هیچ اشاره ای به تاریخ و اینکه چه افرادی قرار است در این کنفرانس شرکت کنند نکرده است.

این خبر در حالی منتشر می شود که روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی اعلام کرد : از این پس انگلیس بطور مستقیم مسئول سازماندهی شورشیان مسلح سوری و آماده کردن آنها برای درگیری های نظامی آتی می شود.

به نوشته دیلی تلگراف، انگلیس این گروهها را برای نبردهای بیشتر آماده می کند. بر همین اساس "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس در دیدارهای خود با مقامات کشوهای عرب حوزه خلیج فارس این موضوع را با آنها را درمیان گذاشته است.

به نوشته این روزنامه، پیش از این انگلیس با رهبران گروه های سوری که در خارج از این کشور حضور دارند در ارتباط بود و البته کمک هایی را نیز به شورشیان سوری ارائه می کرد.

نخست وزیر انگلیس در سفر هفته گذشته خود به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس گفته بود : هر چند لندن اجازه حضور بشار اسد در انگلیس را نمی دهد، اما باید امکانی فراهم شود که وی از سوریه خارج شود تا بدین طریق بتوان به بحران سوریه خاتمه داد.

کامرون در ادامه گفت: درخواست من از رئیس جمهور سوریه آن است که به هر قیمتی که شده از قدرت کناره گیری کند. باید امکان تامین امنیت اسد برای خروج از سوریه فراهم شود و وی از تحت پیگرد قرار گرفتن نیز در امان باشد.

کامرون همچنین این امکان را که در پی طرح مکانیزمی برای خروج اسد از سوریه باشد، رد نکرد و در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر اینکه "آیا چنین معامله ای را به اسد پیشنهاد خواهد کرد یا نه؟" گفت : هر کاری، هرکاری را برای خروج این مرد از سوریه و انجام انتقال آرام و صلح آمیز قدرت در این کشور انجام می دهم.