تشکیل ائتلاف جدید اپوزیسیون سوری/ از حمایت غرب تا واکنش منفی روسها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "سرگئی کورنیف" رئیس هیئت نمایندگی شرکت صادرات سلاح "روس اوبورون اکسپورت" روسیه در نمایشگاه هوا فضای 2012 چین گفت : روسیه به همه توافقات خود با سوریه عمل کرده است.

وی افزود: صادرات روسیه به سوریه در راستای این توافقات و کاملا قانونی است و مسکو با فروش ادوات نظامی به دمشق، توافقنامه های بین المللی را نقض نمی کند.

از سوی گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: وحدت مخالفان سوری مفید است در صورتی که پس از آن گروههای مخالف با حکومت گفتگو و مطابق توافقنامه ژنو عمل کنند.

از سوی دیگر الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: مسکو به دقت تلاشهایی را که برای وحدت مخالفان سوری انجام می شود، دنبال می کند.

وی افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد، میزان آمادگی گروههای مخالف سوری برای حل مشکل سوریه از سوی خود سوری ها بدون دخالت خارجی و از طریق گفتگوست.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه بیان کرد: رایزنی ها با حکومت سوریه و نیز طیفهای وابسته به مخالفان سوریه برای راضی کردن آنها به اتخاذ موضع سازنده، در جریان است.

لوکاشویچ گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد توقف اقدامات خشونت آمیز و موفقیت روند سیاسی و توجه به توافقنامه ژنو است.

از سوی دیگر اینکه پروفسور "مارینا سابرونوفا" عضو موسسه روابط بین الملل در مسکو، ایجاد ائتلاف ملی از سوی مخالفان را تلاشی تصنعی خواند که همانند تلاشهای سابق چون تشکیل شورای ملی سوری به شکست می انجامد.

این در حالی است که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه مدعی شد: فرانسه حمایت گسترده ای از ائتلاف ملی تازه شکل گرفته از سوی مخالفان سوری به عمل می آورد تا این ائتلاف بتواند جایگزین نظام بشار اسد شود.

وی ادعا کرد: توافقی که گروههای مخالف سوری بدان دست یافته اند گامی مهم در روند وحدت مخالفان سوری به شمار می رود.

وزیر امور خارجه فرانسه مدعی شد: پاریس همه تلاش خود را برای به رسمیت شناختن این ائتلاف از سوی مجامع بین المللی به عنوان نماینده مشروع ملت سوریه به کار خواهد بست و امیدواریم که این ائتلاف حمایت بین المللی و خود سوری را به دنبال داشته باشد.

از سوی دیگر مارک تونر سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره ادعا کرد: ما از ائتلاف شکل گرفته از سوی مخالفان سوری حمایت می کنیم، زیرا هدف آن گشودن صفحه جدیدی از دموکراسی است.

اما لوی حسین رئیس جریان بناء الدوله السوریه گفت: تشکیل گروه موسوم به ائتلاف ملی سوریه موضوع جدیدی نیست و تلاشی برای جبران شکست شورای ملی سوریه است.

وی افزود: تشکیل این ائتلاف در واقع تلاش دیگری برای دامنه دار کردن بحران است و کمکی به حل بحران موجود در سوریه و پایان آن نمی کند.

شایان ذکر است که مخالفان سوری در نشست دوحه با تشکیل گروه موسوم به ائتلاف ملی سوریه، احمد معاذ الخطیب الحسنی را به ریاست آن برگزیدند و ریاض سیف و سهیر الاتاسی را به معاونت آن انتخاب کردند.