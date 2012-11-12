طراحی پوستر های جشنواره فیلم کوتاه بام ایران با دانایی و علم انجام شده است

کریم منزوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طراحی پوسترهای فیلم کوتاه بام ایران با دانایی وعلم انجام شده است، اظهار داشت: طراحی پوستر های بسیار خوب بوده است.

وی با اشاره در کنار جشنواره فیلم، جشنواره پوستر نیز برگزار شده است، بیان داشت: در کنار جشنواره جای پوسترها خالی بود.

منزوی با بیان اینکه هنر سینما به هنر گرافیک و طراحی نیاز دارد، عنوان کرد: پوستر تابلویی برای تبلیغ فیلم و ارتباط با مخاطب است.

وی با اشاره به اینکه پایه کار طراحی پوستر سادگی، ایجاز و اشاره به محتوایی فیلم است، تصریح کرد: در طراحی پوستر دو قسمت تصویر و نوشتار استفاده می شود.

منزوی با بیان اینکه در بخش تصویر باید تصویر و نوشتار نشان دهنده جایگاه مربوط به معنای فیلم باشد، عنوان کرد: در نوشتار باید فارسی و انگلیسی کنار هم قرار گیرند.

وی با بیان اینکه عمده مشکلات طراحی پوستر ها رفتن به سراغ تصاویر زیبا فیلم و کنار هم چیدن تصاویر برای طراحی پوستر است، بیان داشت: طراحی پوستر برای خود یک هنر مستقل است که باید با ذکاوت و زیرکی، استفاده از فرم و شکل، ترکیب بندی به معنای بزرگتر اشاره کند.

جشنواره فیلم کوتاه بام ایران به میزبانی شهرکرد22 لغایت 24 آبان ماه میزبان هنرمندان فیلم ساز مناطق زاگرس نشین است.