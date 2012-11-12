افتتاح ساختمان اداره کتابخانه های قدس/خانواده مهمترین عامل ایجاد شوق مطالعه

به گزارش خبرنگار مهر، فهیمه اطهری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس که با حضور فرماندار و سایر مسئولان شهرستان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی همواره بعنوان یکی از ضروریات جامعه، مورد توجه بوده است و طی چندین سال گذشته در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات ایشان بر این مقوله، اقدامات و برنامه ریزی ها در این زمینه شتاب بیشتری گرفته است.

وی با تاکید بر نقش موثر خانواده در نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی، ادامه داد: خانواده عامل بسیار موثری در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی است، محیط و شرایط خانواده، روش تربیتی و آموزشی والدین، طرز تفکر و نگرش والدین در رابطه با مطالعه و کتابخوانی، وجود کتب و نشریات قابل دسترس و همچنین سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانواده، نقش بسزایی در تقویت عادات مطالعه و کتابخوانی دارد.

خانواده اولین نهاد و موثرترین عامل در ایجاد شوق کتابخوانی است

این مسئول عنوان کرد: کشور ما دارای قدمت فرهنگی بسیار بالایی است و نویسندگان و شاعران درخشانی در آن پرورش یافته و به جهانیان معرفی شده اند، اما در حال حاضر سرانه مطالعه و کتابخوانی در کشور بسیار پایین است و این مساله باید بطور جدی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد تا راه حل مناسبی برای آن اتخاذ شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس گفت: اولین نهادی که کودک در آن با کتاب و کتابخوانی انس می‌گیرد، خانواده است و والدین باید شوق مطالعه را در فرزندان خود تقویت کنند، همچنین در منازل باید محلی اختصاصی برای کتابخانه در نظر گرفته شود، به همین دلایل باید علل عدم تمایل مردم را در خانواده ها و دوران کودکی افراد جستجو کرد.

اطهری اضافه کرد: اگر والدین و افراد بزرگتر خانواده به مطالعه علاقمند باشند، فرزندان آنها نیز که همواره از اثرات طبیعی روابط عمیق عاطفی حاکم در خانواده های ایرانی برخوردار هستند، بیشتر و بهتر با کتاب آشنا شده و به مطالعه و کتابخوانی عادت می کنند.

نقش پررنگ آموزش و پرورش در اشاعه فرهنگ مطالعه



وی بیان کرد: پس از خانواده، دشوارترین وظیفه در اشاعه کتابخوانی در هر جامعه‌ای بر عهده مدارس و نظام آموزش و پرورش آن جامعه است چراکه اگر دانش آموز در مدرسه با کتاب آشنا شده و لذت مطالعه، خودآموزی و افزایش معلومات عمومی را درک کند و به مطالعه خو بگیرد، در تمام دوران زندگی از کتاب دست نمی‌کشد.

این مسئول یادآور شد: با تربیت مربیان مجرب و مسلط به مقوله کتاب و کتابخوانی، می‌توان افراد را تشویق به خواندن کتابهای سودمند کرد و ذائقه کتاب خوانهای نسل جدید را ارتقا داد تا افراد بدنبال مطالعه مطالب مفید و فاخر باشند.

مدارس با تقویت کتابخانه ها زمینه انس نسل جوان با کتاب را فراهم کنند



اطهری افزود: احداث کتابخانه های عمومی مجهز، غنی کردن کتابخانه‌های مدارس، تشویق دانش آموزان به مطالعه توسط معلمان و کارکنان مدارس، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب در کلاس‌های درس، معرفی کتاب‌های مناسب در تابلو اعلانات و مراسم صبحگاه مدارس، اهدای کتاب به دانش آموزان به عنوان جایزه، دعوت از نویسندگان و اهل قلم جهت ایراد سخنرانی در مدارس، اجرای مسابقات کتابخوانی به مناسبت‌های مختلف از جمله راهکارهای مناسب بمنظور بهبود وضعیت موجود مطالعه در نظام آموزشی و گسترش فرهنگ کتابخوانی بشمار می رود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قدس ادامه داد: همچنین، اعطای بن خرید کتاب به دانش آموزان، ایجاد و توسعه رشته‌های تربیت معلمی کتابداران جهت اداره مطلوب کتابخانه‌های آموزشگاهی، معرفی و تقدیر از اعضای فعال کتابخانه‌های مدارس، تشکیل گروه‌های مطالعه دانش آموزی برحسب علاقه آنان به موضوعات مختلف، ‌پیوند دادن موضوع مطالعه و کتابخوانی با درس انشاء، قراردادن میزان توسعه و رشد کتابخانه‌های مدارس و مطالعه بین دانش آموزان به عنوان شاخص‌های ارزیابی مدیران مدارس و ارائه آموزش‌های لازم در امر مطالعه به معلمان و دبیران و... از دیگر راهکارهای افزایش سرانه مطالعه در کشور و انس نسل جوان با فرهنگ کتابخوانی است.