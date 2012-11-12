725 عنوان برنامه در هفته بسیج در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا محمد سلیمانی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه درسالن جلسات سپاه قمربنی هاشم(ع) چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 120 برنامه در هفته بسیج برون سازمانی است که با مشارکت سازمان های مختلف انجام می گیرد و مابقی برنامه ها درون سازمانی است.

وی تصریح کرد: هفته بسیج با ماه محرم ، ماه شهادت، شجاعت، ایثار، خلوص، امر به معروف و نهی از منکر تقارن دارد.

وی اذعان داشت: بسیج به تکیه گاهی استوار تعبیر شده است که به موقع و گسترده در عرصه های مختلف به دست آمده که نشان از توان بالا این نهاد مقدس در عرصه های مختلف را دارد.

محمدسلیمانی با بیان اینکه نقش بسیج در همه عرصه ها را نمی توان انکار کرد، بیان داشت: بسیج در عرصه علمی، سازندگی، فرهنگی و عرصه های گوناگون نقش پررنگی داشته است.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم (ع) چهار محال و بختیاری یادآور شد: بسیج در جاهای مختلف هم در فکر و هم در عمل نقش بازدارنده ای در عرصه های مختلف و در تعارضات دشمن داشته است.

محمد سلیمانی افزود: یکی از افتخارات امام تشکیل بسیج ، به خاطر ویژگی های آن بوده است و امام بسیج را به عنوان بهترین مدافعه انقلاب و اسلام معرفی کرده است.

وی عنوان کرد: سرمایه بسیج سازمان گسترده بسیج است که در آن انسان های مومن و فداکار بوده و کاملا به صورت فراگیر بوده است.

محمد سلیمانی با اشاره به اینکه بسیج هر جایی که نیاز بوده است به عنوان مکمل و عنوان مهره اصلی وارد شده است، اذعان داشت: بسیج در مسائل سیاسی، سازندگی، دفاعی، امنیتی، امدادی،پژوهش و هزاران اقدامات دیگر حضور داشته است.

وی تصریح کرد: بسیج خدمتگذار مردم بوده است و به خاطر وضعیت خاص و منحصر به فرد خود می تواند بهترین مدیر و فرمانده در مسئولیت های مختلف را آماده کند.

محمد سلیمانی اظهار داشت: بسیج در نهایت صداقت کار کرده است و تا به حال توقعی نداشته است.