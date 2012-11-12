دانش آموزان البرز با مبانی کارآفرینی آشنا می شوند

بیژن اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این کلاسهای در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه منعقد شده با بنیاد توسعه کارافرینی و تعاون استان البرز هفته آینده برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این تفاهم نامه دارای 10 محور اصلی است، ادامه داد: در اولین گام اجرایی در این تفاهم نامه در بحث کارافرینی کلاسهای آشنایی با خلاقیت در 6 مدرسه استان هفته آینده برگزار خواهد شد.

اعلایی با تاکید بر برگزاری کلاسها برای دوره های متوسطه و راهنمایی، گفت: خلاقیت در ریاضی، خلاقیت در نجوم، کارافرینی، عمران و شهرسازی و کارگروهی از جمله مضامین این کلاسها است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان البرز با بیان اینکه این کلاسها در دوره های تکمیل و پیشرفته نیز برگزار خواهد شد، تصریح کرد: اساتید این کلاسها پس از تایید صلاحیت به مدارس معرفی خواهند شد.

دیوارهای مدارس محل تبلیغ کالاهای ایرانی

اعلایی با اعلام این خبر افزود: به منظور معرفی کالاهای ایرانی و فرهنگ سازی در خصوص استفاده از این کالاها برخی از دیوارهای مدارس برای تبلیغ در اختیار بنیاد توسعه کارافرینی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: علاوه بر این کار تبلیغی بروشورهایی نیز برای معرفی کالاهای داخلی و ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان البرز تصریح کرد: در گامهای بعدی در اجرایی شدن تفاهم نامه منعقد شده با بنیاد توسعه کارافرینی دوره های مختلف در نانوتکنولوژی، هوا و فضا، رباتیک و فرهنگ سازی در مصرف کالاهای ایرانی نیز برای دانش آموزان برگزار خواهد شد.