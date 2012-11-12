سد مراش آب 4796 هکتار اراضی انگوران را تامین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمیدنیا روز دوشنبه با بیان این مطلب، به روند پیشرفت فیزیکی و عملیات اجرایی سد مراش اشاره کرد و افزود: هم اکنون این سد دارای پیشرفت فیزیکی 16.2 درصد است.

وی یادآورشد: هدف از اجرای این سد تامین آب مورد نیاز برای آبیاری اراضی کشاورزی به میزان چهار هزار و 796 هکتار است.

حمیدنیا افزود: آب قابل تنظیم سد 46.4 میلیون متر مکعب در سال است که از این میزان، 5.2 میلیون متر مکعب برای شرب، 5.4 میلیون متر مکعب برای صنعت و 32 میلیون متر مکعب برای کشاورزی و 4.7 میلیون متر مکعب برای حقآبه زیست محیطی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل شرکت آب منطقه ای استان زنجان، گفت: این سد از نوع خاکی غیر همگن با هسته رسی به ارتفاع 75 متر از پی و حجم مفید مخزن سد 33 میلیون متر مکعب است.

حمید نیا اعتبار سال جاری این طرح را رابالغ بر230میلیاررد ریال اعلام کرد و افزود: این سد در 125 کیلومتری جنوب غربی زنجان در روستای مراش منطقه انگوران، از توابع شهرستان ماهنشان در حال احداث است.

روستای گردشگری شیلاندر احیا می شود



بنا به اعلام معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان، مهاجرت ساکنان روستای شیلاندر جنب و جوش تازه ای به راه انداخته است و موجب احیای این روستای هدف گردشگری شده است.

روستای هدف گردشگری شیلاندر که طی چند ماه گذشته خالی از سکنه بود، این روزها شاهد بازگشت برخی اهالی روستا است که ضمن بازگشت به روستا اقدام به بازسازی خانه های خود می نمایند.

این روستا یکی از زیباترین روستاهای استان زنجان پس از گذر از روستای تهم و روستای علی آباد قرار گرفته و از روستاهای زیبا با معماری پلکانی است. بازگشت اهالی روستا و آغاز فعالیت های اجتماعی از عوامل مهم تاثیر گذار در جذب گردشگر به منطقه و باعث بازگشت روستائیان به روستا است.

