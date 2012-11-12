تصویب پیش نویس اولیه برنامه استراتژیک دهان و دندان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین خوشنویسان ظهر دوشنبه در حاشیه اجلاس بین المللی مسئولین عالی رتبه حوزه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تهیه و تصویب و برنامه استراتژیک بهداشت دهان و دندان که اولین پیش نویس نهایی بشمار می رود میتواند به الگوی مناسبی برای پیشگیری از مشکلات دهان و دندان تبدیل شود و بعنوان راهنما و قابل اجرا در تمام کشورهای منطقه خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ کشورهای حوزه مدیترانه شرقی وضعیت نامطلوب بهداشت دهان و دندان و شیوع بیماری‌های مرتبط با آن است که نیاز به توجه ویژه سیاستگذاران و تصمیم گیران در مواضع قانونی و اجرایی دارد.

نیاز به پوشش بیمه برای بیماری های دهان و دندان

دبیر دومین اجلاس بین‌المللی مسئولان عالی‌رتبه حوزه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، افزود: متاسفانه بیمه های سلامتی برای پوشش بیماریهای دهان و دندان خدمات مناسبی اراده نمی دهند و این درکنار مشکلات اقتصادی باعث گسترش مشکلات و فراموش کردن اهمیت این موضوع شده است.

خوشنویسان با تاکید بر اینکه مشکلات دهان و دندان بیماریهای دیگر را به همراه می اورد افزود: به سادگی با انجام برنامه های پیشگیری و با حداقل هزینه در بخش دهان و دندان می توان از گسترش انواع بیماریها جلوگیری کرد و تخت های بیمارستان را خالی و سلامت و کیفیت زندگی مردم را ارتقا بخشید.

وی بیان کرد: ایران در برنامه های پیشگیرانه دهان و دندان فعالیت گسترده ای دارد و از نظر علمی و اجرایی در منطقه دارای رتبه بالای است که امیدواریم با انجام برنامه های بتوان به الگو برای دیگر مناطق تبدیل شویم.

استفاده دانش آموزان دبستانی بطور رایگان از خدمات پیشگیری دندان

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت تصریح کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده امیدواریم ایران در سال 1404 مشکلات دهان و دندان را در سن زیر 12 سال به حداقل استاندارد برسانیم که در این راستا نیز طرح خدمات پیشگیرانه در دبستانها اجرا شده است .

خوشنویان افزود: تدارکات طرح توسط مقام وزارت انجام و بطور اختصاصی تهیه که براساس این طرح دانش آموزان پیش دبستانی از خدمات پیشگیرانه فلورایدی بطور رایگان استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: این طرح بستر مناسب برای آموزش لازم برای مراقبتهای فردی و آموزش پیشگیرانه را فراهم می کند که در این ارتباط کسانی که در خطر هستند به طور موردی مشخص و شیارهای دندانهای آنان برای جلوگیری از پوسیدگی پر می شود.

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با بیان اینکه کار آمارگیری از میزان ابتلا و شیوع بیماری‌های دهان و دندان در سه‌گروه سنی در جمعیت ایران تا پایان امسال نهایی می‌شود، بیان کرد: براساس آمار سال 82، تمام کودکان زیرشش سال ایرانی پوسیدگی دندان را تجربه کرده‌اند و با بررسی های انجام شده در گروه های سنی مختلف اطلاعات لازم در زمینه پیشگیری را ذخیره و برای برنامه های اینده بکار می بریم.