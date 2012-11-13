جلیل سالاری در گفتگو با مهر با بیان اینکه منظور کاهش رشد مصرف و افزایش تقاضای بنزین عرضه سایر حامل‌های انرژی در جایگاه‌های سوخت در دستور کار قرار گرفته است، گفت: سال گذشته با وجود اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه ها متوسط مصرف بنزین حدود 6 درصد در مقایسه با سال پیش از آن افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه در سال‌های اخیر افزایش تعداد خودروها و رشد جمعیت شهری مهمترین عامل افزایش مصرف بنزین در کشور بوده است، تصریح کرد: با این وجود توسعه صنعت CNG هم مانع رشد فزاینده مصرف بنزین در کشور شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر به طور متوسط روزانه 18 میلیون مترمکعب CNG و معادل 18 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است، اظهار داشت: اگر صنعت CNG توسعه نمی یافت قطعا مصرف بنزین افزایش قابل توجه‌ای پیدا می‌کرد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه پس از توسعه شرایط عرضه CNG به زودی عرضه سوخت دیزل برای مصرف خودروهای سواری در جایگاه‌های سوخت آغاز می‌شود، بیان کرد: عرضه گازوئیل کم گوگرد برای مصرف خودروهای سواری با توجه به راندمان بالاتر نسبت به بنزین منجر به مدیریت مصرف سوخت در کشور می شود.

وی با بیان اینکه با عرضه دیزل به طور همزمان امکان عرضه همزمان سه سوخت بنزین، CNG و دیزل در جایگاه‌های سوخت فراهم خواهد شد، تبیین کرد: عرضه 3 نوع سوخت علاوه بر مدیریت بیشتر مصرف سوخت در ناوگان حمل و نقل منجر به افزایش حاشیه سود اقتصادی جایگاه‌ها هم خواهد شد.

سالاری با یادآوری اینکه با بهره برداری از طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه‌های موجود نفتی گوگرد گازوئیل به 10 تا 20 پی.پی.ام کاهش می‌یابد، خاطرنشان کرد: گازوئیل کم گوگرد منجر به توسعه ناوگان خودروهای سواری دیزلی در کشور خواهد شد.