کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا سعیدی طی نشستی مطبوعاتی ظهر دوشنبه گفت: هدف از برگزاری این کنگره آشنایی با تازه ترین مطالب علمی در رشته مغز و اعصاب و جذب دانشجویان رزیدنت رشته های مغز و اعصاب و رشته جراحی مغز و اعصاب است.

سعیدی از جمله دستاورد های این کنگره را امتیازات باز آموزی ذکر کرد و افزود: امتیاز بازآموزی کنگره دارای 10 امتیاز بازآموزی برای متخصصین رشته های مغز و اعصاب و جراحی مغز و اعصاب و هشت امتیاز برای متخصصین طب اورژانس، بیهوشی، رادیولوژی، طب فیزیکی، توانبخشی و پزشکان عمومی است.

وی در ادامه رتبه بین المللی ایران را در کل رشته های پزشکی در دنیا را 16 ذکر کرد.

وی تعداد مقالات ارسالی به دبیر خانه کنگره را بیش از 180 و مقاله عنوان کرد و گفت: از میان مقالات ارسالی 55مورد مقاله در زمینه سخنرانی و 45 مورد پوستر پذیرفته شده است.

