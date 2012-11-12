  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۹

سعیدی:

کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دبیر کنگره جراحان مغز و اعصاب گفت: کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب با حضور بیش از250 جراح مغز و اعصاب از سراسر کشور در کرمانشاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا سعیدی  طی نشستی مطبوعاتی ظهر دوشنبه گفت: هدف از برگزاری این کنگره  آشنایی با تازه ترین مطالب علمی در رشته مغز و اعصاب و جذب دانشجویان رزیدنت رشته های مغز و اعصاب و رشته جراحی مغز و اعصاب است.

سعیدی از جمله دستاورد های  این کنگره را امتیازات باز آموزی ذکر کرد و افزود: امتیاز بازآموزی کنگره دارای 10 امتیاز بازآموزی برای متخصصین رشته های مغز و اعصاب و جراحی مغز و اعصاب و هشت امتیاز برای متخصصین طب اورژانس، بیهوشی، رادیولوژی، طب فیزیکی، توانبخشی و پزشکان عمومی  است.

وی در ادامه رتبه بین المللی ایران را در کل رشته های پزشکی  در دنیا را 16 ذکر کرد.

وی تعداد مقالات ارسالی به دبیر خانه کنگره را بیش از 180 و مقاله عنوان کرد و گفت: از میان مقالات ارسالی 55مورد   مقاله در زمینه سخنرانی و 45 مورد پوستر پذیرفته شده است.
 

کد مطلب 1742059

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها