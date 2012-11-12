برگزاری 35 برنامه فرهنگی و هنری همزمان با هفته کتاب در آذربایجان غربی

حجت الاسلام محمد باقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر برپایی بیش از 14 نمایشگاه کتاب در شهرستانهای ارومیه، سلماس، خوی، مهاباد، تکاب، اشنویه، چالدران، چایپاره، بوکان، پیرانشهر، سردشت، ماکو، میاندوآب، شاهین دژ در طول آبان ماه از اهم این برنامه هاست.

وی ادامه داد:مسابقه کتابخوانی و خلاصه نویسی کتاب، تجلیل از نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب، برگزاری جلسات نقد وبررسی کتاب، برگزاری کارگاه آموزشی طراحی جلد کتاب و مراحل چاپ کتاب به کودکان ونوجوانان به ترتیب در شهرهای پیرانشهر، اشنویه، چالدران، چایپاره، بوکان، مهاباد، ماکو، میاندوآب،خوی و ارومیه ازدیگر برنامه های فرهنگی استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از برگزاری جشنواره شعر و داستان کودکان ونوجوانان در اشنویه همزمان با هفته کتاب خبر داد و اظهارداشت:همچنین در این هفته نمایش عروسکی با موضوع مطالعه و کتابخوانی در تکاب و نیز برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان نوجوانان در اشنویه برگزار می شود.