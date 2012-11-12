۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

کریمی به مهر خبر داد:

برگزاری 35 برنامه فرهنگی و هنری همزمان با هفته کتاب در آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: بیش از 35 برنامه فرهنگی و هنری به مناسبت هفته کتاب در شهرهای مختلف استان برگزار می شود.

حجت الاسلام محمد باقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر برپایی بیش از 14 نمایشگاه کتاب در شهرستانهای ارومیه، سلماس، خوی، مهاباد، تکاب، اشنویه، چالدران، چایپاره، بوکان، پیرانشهر، سردشت، ماکو، میاندوآب، شاهین دژ در طول آبان ماه از اهم این برنامه هاست.

وی ادامه داد:مسابقه کتابخوانی و خلاصه نویسی کتاب، تجلیل از نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب، برگزاری جلسات نقد وبررسی کتاب، برگزاری کارگاه آموزشی طراحی جلد کتاب و مراحل چاپ کتاب به کودکان ونوجوانان به ترتیب در شهرهای پیرانشهر، اشنویه، چالدران، چایپاره، بوکان، مهاباد، ماکو، میاندوآب،خوی و ارومیه ازدیگر برنامه های فرهنگی استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی از برگزاری جشنواره شعر و داستان کودکان ونوجوانان در اشنویه همزمان با هفته کتاب خبر داد و اظهارداشت:همچنین در این هفته نمایش عروسکی با موضوع مطالعه و کتابخوانی در تکاب و نیز برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان نوجوانان در اشنویه برگزار می شود.

حجت الاسلام کریمی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی در رشد زندگی معنوی بشر باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد گفت: این امر باید به صورت فرهنگ همگانی در آید در این راستا حمایت از کتابخانه‌های عمومی با هدف توسعه فضاهای فرهنگی در استان ضروری است.

