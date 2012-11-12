به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین جشنواره کتابخانه‌های عمومی و مطالعه مفید با محوریت موضوع 5 برابر شدن شاخص‌های کتاب و کتابخوانی پس از انقلاب اسلامی و 2 برابر شدن شاخص‌ها در دولت نهم و دهم برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، روز چهارشنبه 24 آبان از ساعت 8:30 تا 13 در سالن اصلی مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار می‌شود.

برنامه‌های بیستمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران تا 27 آبان ادامه خواهد داشت.