فارغ التحصیلان بخش کشاورزی فاقد مهارت لازم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله ابوعلی پیش از ظهر دوشنبه در گردهمایی آشنایی با فرصت های شغلی بخش کشاورزی، اظهار کرد: بازار کار در بخش کشاورزی بسیار گسترده و دارای تقاضاهای زیادی است اما علت عدم جذب فارغ التحصیلان به این بازار عدم کسب مهارت های لازم و مشتری مداری است.

وی با بیان اینکه فارغ التحصیلان بخش کشاورزی مهارت های لازم برای ورود به بازار کار را ندارند، افزود: این فارغ التحصیلان و دانشجویان بخش کشاورزی در صورت کسب مهارت های لازم به طور یقین بیکار نخواهند بود و می توانند علاوه بر اشتغال خود برای افراد دیگری نیز فرصت های شغلی ایجاد کنند.

ابوعلی به فعالیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی اشاره کرد و گفت: یکی از ماموریتهای اساسی این سازمان بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و افزایش بهره وری از طریق مدیریت علمی در عرصه های کشاورزی است که با مشارکت فعال بهره برداران محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان مهندسی کردن فرایند تولید است به گونه ای که تولید به صورت مهندسی فنی انجام شود، افزود: اکنون فعالیت هایی که در گذشته وزارت جهادکشاورزی انجام می داد به شرکتهای خدمات فنی و مهندسی مستقر در بیشتر نقاط کشور واگذار شده است.



رئیس سازمان نظام مهندسی کشاروزی خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر اگرچه از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی پیش می ‌رویم اما متاسفانه تاکنون سیاستها و ابزار مناسب آن فراهم نشده ‌است.



وی افزود:بیش از پنج هزار و 200 فارغ‌التحصیل جویای کار رشته‌ های بخش کشاورزی، دامپروری، محیط زیست، منابع طبیعی و شیلات در استان وجود دارد که عمده بیکاری ها به فارغ‌التحصیلان رشته‌ های محیط زیست اختصاص دارد.



ابوعلی با اشاره به حمایت های سازمان نظام مهندسی از فارغ التحصیلان بخش کشاوزی، اظهار کرد: فارغ‌التحصیلان 20 رشته مرتبط با بخش کشاورزی می ‌توانند به عضویت سازمان نظام مهندسی کشاورزی درآیند.



وی تصریح کرد: درحال حاضر بیش از 11 هزار و 100 نفر عضو این سازمان هستند و سالانه حدود یک ‌هزار و 300 نفر به این اعضا اضافه می شود.