برپایی 800 نمایشگاه کتاب درمدارس استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد طوبایی اظهار داشت: به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی 300 میلیون تومان اعتبار از اعتبار فرهنگی استان برای تجهیز کتابخانه های مدارس فارس اختصاص داده شده است.

وی تصریح کرد: با تخفیفی که در فروش کتب وجود خواهد داشت در مجموع می توان گفت که در سال تحصیلی جاری مبلغی در حدود 400 میلیون تومان برای تهیه کتاب اختصاص می یابد و به این میزان کتاب وارد کتابخانه های مدارس فارس می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش فارس در ادامه به فرمایش رهبری و تاکید ایشان بر کتاب خوانی و مطالعه اشاره کرد و ابراز داشت: هدف از مبالغ صرف شده در محل کتابخوانی، ابتدا افزایش سرانه کتابخانه ها، سپس افزایش ساعات مطالعه و در ادامه نویسندگی از محل مطالعات انجام شده است.

طوبایی تاکید کرد: سال گذشته برنامه ای در خصوص مقاله نویسی در مدارس راهنمایی و متوسطه اجرا شد که از تعداد کل 140 اثر ارسالی به وزارتخانه، تعداد 33 اثر از استان فارس بود و همچنین از تعداد 30 کتاب دانش آموزی چاپ شده، تعداد 16 کتاب مربوط به نویسندگان دانش آموز فارس است که در روز 5 شنبه هفته جاری در تهران رونمایی می شود.