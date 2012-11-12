اجرای حکم عاملان انفجار تروریستی تاسوعای چابهار/ دانشگاه آزاد پرونده ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران درباره اقدامات قوه قضائیه برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: جرایم انتخاباتی مشخص شده است و بر اساس قانون، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارد. در انتخابات ریاست جمهوری یک وظیفه دیگر نیز محول شده که با تشکیل کمیسیونی که دادستان کل کشور نیز در آن وجود دارد از جرایم پیشگیری می شود.

وی افزود: چنانچه فردی از اموال دولتی برای تبلیغات استفاده کند با او برخورد خواهد شد.

خبرنگاری در خصوص اختلاف بعضی قضات درباره بخشنامه رئیس قوه قضائیه در موضوع معسران دیه و مهریه پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ اظهار داشت: ابهامی در برداشت از این بخشنامه وجود داشت که قضات در این زمینه سئوالاتی را مطرح کرده و به آنها جواب داده شد.

خبرنگار دیگری پرسید چرا قوه قضائیه امتیازاتی را به مهدی هاشمی داده بود که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر زندانیان دیگر نیز توان مالی مانند مهدی هاشمی برای انتقال به بیمارستانهای دیگری را داشته باشند با آنها هم همین گونه برخورد خواهد شد. از زندان با برخی از بیمارستانها قراردادی بسته می شود و محکومان را به آنجا انتقال می دهند. البته در این زمینه قاضی نیز باید نظر مساعد داشته باشد.

وی در مورد اتهام حسین هدایتی نیز اظهار داشت: پرونده وی در قوه قضائیه باز است اما نمی توانم در مورد اتهام او اظهار نظر کنم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای سپس به اعدام های صورت گرفته طی چند روز اخیر اشاره کرد و گفت: طی چند روز گذشته چند قاچاقچی مواد مخدر اعدام شدند که ایران در این زمینه هزینه سایر کشورها را پرداخت می کند. برخی از این زندانیان بیش از 50 کیلوگرم کراک و شیشه داشتند و بیش از یک بار اعدام حقشان بود. حال به جای اینکه از ایران تشکر کنند مدعیان حقوق بشر از این موضوع ناراحت هستند.

سخنگوی دستگاه قضا سپس از اعدام تروریست های تاسوعای چابهار خبر داد و گفت: این افراد با اقدام تروریستی خود بیش از صد نفر را شهید و زخمی کردند که پس از محاکمه حکم آنها در دیوان عالی کشور تایید شد. حال پس از اجرای حکم این تروریست ها مدعیان مقابله با تروریست نسبت به این افراد خطرناک و اجرای مجازات آنها واکنش نشان می دهند.

وی سپس خطاب به سردمداران آمریکا نیز اظهار داشت: با این تهدیدات اقدامات و جنگ روانی، مردم ایران از اهداف و ارزشهای خود دست نخواهند کشید و نمی توانند با جنگ نظامی ، اقتصادی و روانی مردم ایران را از میدان بیرون کنند.

دادستان کل کشور در ادامه در مورد اقدامات قوه قضائیه درباره تنظیم بازار گفت: تنظیم بازار بر عهده سازمان تعزیرات است اما اگر از ما کمک بخواهند یا اعلام شود قوه قضائیه با احتکار و موارد مجرمانه برخورد می کند.

وی در پاسخ سوال خبرنگاری در رابطه با برخورد با قاچاقچیان شیشه گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر شیشه آذرماه سال 90 اصلاح شد و بر این اساس این ماده مخدر هم ردیف هروئین قرار گرفته و مجازاتش نیز مانند آن است، البته نباید فقط به اقدامات قضایی و پلیسی در حوزه مواد مخدر اکتفا کرد و خانواده و مردم نیز باید کمک کنند تا جوانان به دام اعتیاد کشیده نشوند.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با مباحث مطرح شده در مورد اتحادیه سراسری کانون وکلا تصریح کرد: مسائل این موضوع فعلا قابل بررسی است که جایگاه حقوق این اتحادیه کجاست و سوالی را قاضی از وزارت کشور در این مورد انجام داد، اما باید بدانیم که آیا وزارت کشور باید به این اتحادیه مجوز بدهد یا نه که این موضوع نیز در حال تحقیق است. اتحادیه سراسری کانون وکلا در ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و باید ارتباط آن با کانون وکلا مشخص و اقداماتی که در حال انجام است نیز مشخص شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده دانشگاه آزاد افزود: دانشگاه آزاد پرونده ای ندارد و تحقیق و تفحص مجلس از این دانشگاه دارای روند مشخصی است و چنانچه مجلس پرونده ای را ارجاع دهد در مورد آن تصمیم گیری می کنیم.