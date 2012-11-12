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۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

اعطای تسهیلات بانکی ویژه برای نوسازی بافت های فرسوده شهری آذربایجان غربی

اعطای تسهیلات بانکی ویژه برای نوسازی بافت های فرسوده شهری آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: برای ساخت هر واحد نوساز غیر صنعتی 200 میلیون ریال و واحد نوساز صنعتی 250 میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل محبت خواه بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: تدوین سیاست های تشویقی در راستای تامین رفاه اجتماعی در زمینه مسکن با اعطای تسهیلات بانکی ویژه برای نوسازی بافت های فرسوده شهری آذربایجان غربی وارد چرخه عمل شده است.

وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در قالب خود مالکی در بافت فرسوده شهرستان ارومیه 7 درصد است، افزود: این نرخ در سایر شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، 4 درصد است.

مدیرکل راه و شهرسازی با تاکید براینکه اعطای این تسهیلات نیاز به سپرده گذاری ندارد، افزود: معرفی متقاضیان واجد شرایط در ابتدای اجرای پروژه های مسکن مهر در محدوده بافت فرسوده شهری الزامی نیست.

محبت خواه اعلام کرد: متقاضیان باید مدراک لازم جهت قرار گرفتن ملک در محدوده بافت فرسوده را از شهرداری تهیه کنند.

شهروندان به منظور کسب اطلاعات تکمیلی می توانند به آدرس اینترنتی: www.maskansa-ag.ir و یا به نشانی؛ خیابان عطایی، کوچه دلگشا جنب مسجد مناره، پلاک 34 ساختمان مدرسه هدایت- شرکت عمران و بهسازی شهری مراجعه کنند.

کد مطلب 1742070

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