بازدید عضو هیئت رئیسه مجلس از فعالیتهای جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جهانگیرزاده بعد از ظهر دوشنبه در جریان این بازدید ارائه خدمات امدادی توسط امدادگران در حوادث جاده ای، کوهستان، دریا و نجات غریق را از صفات خداپسندانه و ماندگار برشمرد و از جوابدهی سریع و به موقع امدادگران در سوانح از جمله سیل های اخیر ابراز رضایت کرد.

وی حفظ وحدت در بین کارکنان و سبقت و سرعت در امداد رسانی را از ضروریات اصلی در رسیدگی به حوادث دانست و اظهار امیدواری کرد: این یکدلی و همدلی همچنان به عنوان یک صفت نیک استمرار یابد.

جهانگیرزاده همچنین ضمن تبریک کسب مقام قهرمانی و مدال طلای مسابقات رقابت مهر کشوری توسط تیم امدادی بانوان، خواهان توجه بیش از پیش به ارتقای توانایی های بانوان امدادگر شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پایان از برگزاری کلاسهای آموزش کمک های اولیه و تخصصی، ابتکارات و اقدامات متنوع پیشاهنگان امور جوانان، امکانات و تجهیزات عملیات های امدادی نیز بازدید کرد.