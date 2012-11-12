۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۳

مرادی:

زمستان امسال در کرمانشاه قطعی گاز نداریم

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیرروابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: در زمستان سال جاری شهروندان کرمانشاهی با مشکل قطعی یا افت فشار گاز روبرو نخواهند شد.

امیر مرادی در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته و اقدامات انجام شده پیش بینی می شود در طول فصل سرما با هیچ گونه قطعی یا افت فشار گاز روبرو نشویم.

وی افزود: درطول روزهای گذشته و برای کسب آمادگی های لازم تمامی خطوط لوله انتقال گاز به منازل شهری شهروندان تعمیر و بازرسی شده به طوری که هیچ گونه مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

وی گفت: پیش بینی می کنیم زمستانی بدون مشکل قطعی گاز برای شهروندان کرمانشاهی در پیش باشد.

مدیرروابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه همچنین ازهمشهریان کرمانشاهی خواست تا بامصرف بهینه گاز و جلوگیری از اتلاف بی رویه در مصرف آن، زمستان گرمی را برای خود و همشهریان به ارمغان آورند.
   
 

کد مطلب 1742072

