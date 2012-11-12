اقدامات پیشگیرانه جرایم فرهنگی و اجتماعی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر ذوالقدر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود : قوه قضائیه برنامه های متعددی را در راستای پیشگیری از جرایم را در دستور کار دارد چرا که توجه و اجرای اقدامات پیشگیرانه در کاهش وقوع جرایم بسیار مفید خواهد بود.

وی ادامه داد: همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی و امنیتی در کاهش ارتکاب جرم در جامعه بسیار اثر گذار است که در این راستا تعامل خود را تقویت کنند .

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت : برخورد و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی با مجرمان می تواند وقوع جرایم را تا حد زیادی کاهش دهد .

ذوالقدر، مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در سطح کشور را خوب عنوان کرد و گفت: مدت زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش یافته است.

وی در ادامه یاد آور شد: ایران به علت داشتن مردمی مسلمان و بهره گیری ازارزشهای اسلامی و دینی کمترین وقوع جرایم را در دنیا دارد .

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: ماه محرم و صفر نقش بی بدیلی در حفظ و صیانت از دین اسلام دارد و در این راستا باید این واقعه بزرگ روز به روز منزلت پیدا کند .

ذوالقدر تاکید کرد: در حال حاضر که دشمن با سلاح تهاجم فرهنگی وارد شده باید روحانیون و دستگاه های امنیتی و اجرایی بیشتر به وظیفه خود عمل کنند.