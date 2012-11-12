  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۰۰

ذوالقدر:

اقدامات پیشگیرانه جرایم فرهنگی و اجتماعی را کاهش می دهد

اقدامات پیشگیرانه جرایم فرهنگی و اجتماعی را کاهش می دهد

زنجان -خبرگزاری مهر : معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و اجتماعی نقش بسیار مهمی در عدم وقوع و ارتکاب جرم و اندیشه مجرمانه در جامعه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر ذوالقدر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران  افزود : قوه قضائیه برنامه های متعددی را در راستای پیشگیری از جرایم را در دستور کار دارد چرا که توجه و اجرای  اقدامات پیشگیرانه در کاهش وقوع جرایم بسیار مفید خواهد بود.

وی ادامه داد: همکاری و تعامل دستگاه های  اجرایی و امنیتی در کاهش ارتکاب جرم در جامعه بسیار اثر گذار است که در این راستا تعامل خود را تقویت کنند .  

 معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت : برخورد و همکاری دستگاه های اجرایی و امنیتی با مجرمان می تواند وقوع جرایم را تا حد زیادی کاهش دهد .

ذوالقدر، مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در سطح کشور را خوب عنوان کرد و گفت: مدت زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش یافته است.

وی  در ادامه یاد آور شد: ایران به علت داشتن مردمی مسلمان و بهره گیری ازارزشهای اسلامی و دینی کمترین وقوع جرایم را در دنیا دارد .

معاون راهبردی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  گفت: ماه محرم و صفر نقش بی بدیلی در حفظ و صیانت از دین اسلام دارد و در این راستا باید این واقعه بزرگ روز به روز منزلت پیدا کند .

ذوالقدر تاکید کرد: در حال حاضر که دشمن با سلاح تهاجم فرهنگی وارد شده باید روحانیون و دستگاه های  امنیتی و اجرایی بیشتر به وظیفه خود عمل کنند.

کد مطلب 1742073

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها