برنامه های گرامیداشت دهه اول ماه محرم و هفته بسیج آموزش و پرورش قرچک

هوشنگ کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور بزرگداشت دهه اول ماه محرم و ایام عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین(ع) و یاران با وفایش و همچنین فرا رسیدن هفته بسیج، برنامه های ویژه ای در اداره آموزش و پرورش قرچک برگزار می شود.

وی افزود: در سطح اداره آموزش و پرورش قرچک، شورای برنامه ریزی مراسم با همکاری بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان را برگزار شد و پس از شنیدن نظرات همکاران و دستورالعمل های ارسالی از اداره کل برنامه هایی را برای گرامیداشت این ایام تدارک دیده ایم.

کولیوند اظهار داشت: سیاهپوش کردن فضای اداره و نصب بنر و کتیبه هایی با موضوع محرم، راه اندازی هیئتهای دانش آموزی در آموزشگاه ها، برگزاری مراسم زیارت عاشورا در دهه اول محرم در نمازخانه اداره، برگزاری مراسم عزاداری کارکنان اداری و دعوت از مبلغان دینی برای حضور در اداره و مدارس جهت بیان وقایع عاشورا از برنامه های این اداره است.

راه اندازی دسته های عزاداری دانش آموزان

وی ادامه داد: راه اندازی دسته های عزاداری دانش آموزان در روزهای چهارم و ششم محرم در سطح شهر به سمت گلزارشهدای گمنام و پخش نذورات در سطح مدارس از جمله برنامه های این ایام است.

رئیس آموزش و پرورش قرچک در ادامه به برنامه ریزی های انجام شده پیرامون گرامیداشت هفته بسیج اشاره نمود گفت: برگزاری یادواره شهدای دانش آموز منطقه قرچک، گلباران مزار شهدا، برگزاری مسابقات مختلف قرآنی و فرهنگی در طول هفته بسیج، حضور بسیجیان این اداره در نماز عبادی - سیاسی جمعه از برنامه های این هفته است.

وی اضافه کرد: برگزاری حلقه های صالحین و طرح هادیان بصیر در بین بسیجیان فرهنگی، ایستگاه انتقال خون و ختم جمعی صلوات، دیداربسیجیان با امام جمعه قرچک، نصب تصاویر امام(ره) و رهبر معظم انقلاب و جملات بزرگان درباره بسیج و بسیجیان از جمله برنامه های تدارک دیده شده برای هفته بسیج است.