  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

درسخوان:

نتایج تیم فوتبال شهرداری نگران کننده است

تبریز - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز پس از جلسه امروز شورا در گفتگو با خبرنگاران با ابراز نگرانی از نتایج تیم فوتبال شهرداری تبریز در رقابت های دسته اول گفت: نتایج این تیم در فصل جاری امید بخش صعود به لیگ برتر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر ، رسول درسخوان امروز در گفت و گو با خبرنگاران افزود : متاسفانه سال گذشته تیم فوتبال شهرداری تبریز، به دلیل برخی حواشی به وجود آمده و اشتباهات این تیم به لیگ دسته اول سقوط کرد، ولی با حمایت قاطبه شورای اسلامی و تغییر و تحولاتی که در باشگاه روی داد، فوتبالدوستان تبریزی امیدوار شدند تا این تیم دوباره به لیگ برتر باز گردد.

وی اظهار داشت: متاسفانه علی رغم اختصاص بودجه مناسب در این فصل به باشگاه شهرداری هم اینک و پس از گذشت نه هفته از رقابت های دسته اول، این تیم فقط یازده امتیاز گرفته است و نگرانی های زیادی از بابت عدم صعود این تیم به لیگ برتر در میان ورزش دوستان تبریزی به وجود آمده است.

عضو شورای شهر تبریز گفت: باید مدیریت باشگاه و کادر فنی با تجربه و بازیکنان شهرداری نسبت به نگرانی ها و مطالبات مردم تبریز، توجیه شوند و در بازی های آینده نسبت به جبران امتیازات عقب افتاده اقدام کنند.

درس خوان حمایت از ورزش حرفه ای و همگانی  را از سیاست های  اصلی برای اسلامی سوم تبریز بر شمرد و در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به وضعیت نامساعد مالی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز گفت: مسئولان استانی بایستی حمایت عملیاتی از این تیم بحران زده را در دستور کار خود قرار دهند.

کد مطلب 1742076

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها