20 درصد متقاضیان طلاق بعد از دریافت مشاوره به زندگی خود بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه طرح جامع خانواده پایدار که در مرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد برگزار شد اظهار داشت: اگر زوج های که به قصد طلاق به دادگاه مراجعه کرده اند قبل از رفتن به اتاق قاضی به اتاق مشاوره مراجعه کنند شانس نجات یافتن زندگی شان افزایش می یابد.

وی بیان کرد: طبق آمارهای ارائه شده در شش ماه ابتدای سال جاری شاهد کاهش 10 درصدی ازدواج وافزایش شش درصدی طلاق در مقایسه با شش ماهه سال گذشته هستیم.

وی همچنین با اشاره به بالا رفتن سن ازدواج در کل کشور افزود: میانگین سن ازدواج در استان ما برای پسران 26 و برای دختران 22 سال است که این افزایش سن ازدواج نگران کننده به نظر می رسد.

غفاری یکی دیگر از چالش های پیش رو را پایین آمدن سن طلاق دانست و بیان کرد:24 درصد کسانی که طلاق گرفته اند متولدین 19 تا24 سال هستند.

وی همچنین با ارائه آماری از موارد طلاق صورت گرفته گفت: 24 درصد از کسانی که طلاق گرفته اند زیر دو سال زندگی مشترک را تجربه کرده اند همچنین 44 درصد طلاق ها مربوط به کسانی است که زیر چهارسال زندگی مشترک داشته اند.

معاون امنیتی وسیاسی استانداری خراسان رضوی افزود: 74 درصد طلاق های ثبت شده در استان نیز مربوط به افرادی است که زیر 10 سال زندگی مشترک را تجربه کرده اند.

وی مشکلات پیشروی جوانان را به چند بخش تقسیم کرد وتوضیح داد: یک بخش از این مشکلات مربوط به اطلاع رسانی و آشنا بخشی و مسائل فرهنگی است و بخش دیگری نیز به مسایل اقتصادی مربوط می شود و بخشی هم مربوط به حوزه ساختارها است که در این بخش هم باید از تحجر وسخت فکری دوری کرد.

وی بخش دیگر را راه حل های مربوط به مسئله ازدواج را در حوزه حمایت های اجتماعی دانست و افزود: در این بخش نیز باید از جوانان حمایت کرد.

وی درباره چگونگی عملکرد مسئولان ونخبگان جامعه وهمچنین مراجع فکری وهنرمندان کشور در مورد برگزاری مراسم مختلف از جمله برگزاری مراسم ازدواج خانواده هایشان اظهار داشت:اگر مسئولان کشور در سالن های آنچنانی مراسم فرزندانشان را برگزار نکنند یا بعضی مراسم استانی با منی غذای 80،90 هزار تومانی مواجه نشود در جامعه نیز می توان از این مسائل جلوگیری کرد.