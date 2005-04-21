به نفع كسي كنار مي روم كه مردم او را بهترين بدانند// كارهاي بزرگ از عهده دولتهاي بزرگ و مقتدر بر مي آيد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر"، احمد توكلي در سفر خود به كرمانشاه با حضور در مسجد آيت الله بروجردي اين شهر، ضمن ديدار با مردم كرمانشاه به سوالات آنان پيرامون برنامه ها و طرحهاي خود براي حل مشكلات اقتصادي ، سياسي و فرهنگي پاسخ گفت.

وي در اين مراسم با تبيين دولت مورد نظر خود گفت: دولتي كه خدمت گذار است بايد دنبال رفع دغدغه هاي عموم مردم باشد نه گروهي خاص.

رييس مركز پژوهش هاي مجلس هفتم گفت: ما به كاري پرداختيم كه دولت آن را قبول داشته باشد و اجرا كند و يا به سمت عمل كردن به آن انگيزه داشته باشد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با باين اينكه هدف مجلس بالا بردن رشد اقتصادي است تصريح كرد: به دنبال يك دولت پركار و كم خرج هستيم كه وزراي آن اشرافي نباشند.

توكلي افزود: برخي مسوولان در سفرهاي خود 300 نفر همراه دارند و هزينه آنان را از بيت المال پرداخت مي كنند.

اين استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود عنوان كرد: بايد گره هاي توليد را رفع و با فساد اقتصادي مبارزه كرد چرا كه بدون مبارزه با فساد، حكومت موفق نخواهد بود.

توكلي با اشاره به تبعيض هاي موجود در ميان رفتارهاي بخشهاي مختلف كشور، تاكيد كرد: مي شود با تبعيض و فساد مبارزه كرد اما نياز به اراده اي سياسي و فراگير دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي اضافه كرد: نگاه برخي مسوولان اقتصادي كشور، عقب مانده است و منطبق با اسلام، منطق، علم و تجربه هم نيست. در نتيجه بهترين صرفه جويي را در وزارتخانه هايي مثل آموزش و پرورش و بهداشت مي كنند و اين نگاه موجب مي شود كشور از تربيت نيروي متخصص و متعهد محروم شود.

وي تاكيد كرد: كارهاي بزرگ از عهده دولتهاي بزرگ و مقتدر بر مي آيد.

رييس مركز پژوهش هاي مجلس خاطرنشان كرد: افق روشني در آينده كشور وجود دارد به شرطي كه نسخه اي ايراني از تجربه بشري را به اجرا بگذاريم.

احمد توكلي در خصوص وضعيت بدحجابي و برخي ناهنجاري هاي اجتماعي در جامعه گفت: از زماني كه تبعيض هاي جامعه رو به فزوني رفت اين مشكلات به منصه ظهور رسيد در نتيجه وقتي كه عده اي ديدند برخي علماء و امراء به اين صورت رفتار مي كنند اين رفتارها بيشتر شد.

وي افزود: البته مهمتر از بحث توجه به اقدامات فرهنگي و بازدارنده ، برقراري عدالت به عنوان مهمترين عامل است.

اين كانديداي اصولگرايان در زمينه اجماع در جبهه اصولگرايان گفت: من با تمام قوا به فعاليت ادامه مي دهم ولي در آخر بايد فقط به يك نفر رسيد.

وي دو عامل را موجب درك صداقت افراد دانست : اول كارنامه قبلي افراد؛ دوم طرحهايي كه داشته و نظرياتي كه مورد قبول همه است و به آنها عمل هم مي كند.

رييس مركز پژوهش هاي مجلس قدرت بي اندازه مافياي ثروت و قدرت را در كشور توهم دانست و گفت: اين مافيا قابل برخورد است به شرط آنكه از اين القائات نترسيم و به كار صحيح خود اعتقاد داشته باشيم.

اين نماينده مجلس در پايان با اشاره به مساله انرژي هسته اي گفت: جوانان دانشمند ما، فناوري بومي درست كردند و اين مشكل غرب با ماست. ما حتما غني سازي را ادامه مي دهيم چون بسيار پرسود و اقتصادي است و يك صادرات پرمنفعت است. همچنين هيچگاه به سمت سلاح هسته اي نمي رويم همانطور كه در جنگ، سلاح شيميايي عليه ما مصرف شد ولي ما از اين نوع سلاح برضد عراق استفاده نكرديم.