اولویت محیط زیست البرز تلاش در ایجاد صنایع پاک و سازگار با محیط زیست است

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استان البرز از بدو تاسیس روند رو به توسعه ای را طی می کند، گفت: رشد قابل توجه جذب سرمایه گذاری و از طرفی لغو محدودیت استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی تا شعاع 120 کیلومتری تهران و رعایت ملاحظات و ضوابط زیست محیطی، موجب شده شاهد توسعه قابل توجه بخش صنعتی در مقایسه با سال گذشته باشیم.



پسندیده در این ارتباط از رسیدگی به 402 مورد استعلام در زمینه استقرار و بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در استان البرز طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد، 133 مورد استعلام بهره برداری و 269 مورد نیز مربوط به استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی بوده است.

وی با بیان اینکه در تمام این موارد رعایت مسائل زیست محیطی مورد تاکید و توجه قرار گرفته، تصریح کرد: صنایع آلاینده و مضر برای طبیعت و محیط زیست رصد می شوند و تا رفع مشکل اجازه کار نخواهند داشت.

وی افزود: مدیریت مناسب محیط زیست در بخش صنایع و رعایت ضوابط و استانداردهای خروجی آب، خاک، هوا و صوت همواره مورد توجه قرار گرفته و تلاش برای ایجاد صنایع پاک و سازگار با محیط زیست در اولویت بوده است.