۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

پسندیده:

اولویت محیط زیست البرز تلاش در ایجاد صنایع پاک و سازگار با محیط زیست است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: مدیریت مناسب محیط زیست و تلاش برای ایجاد صنایع پاک و سازگار با محیط زیست در اولویت این اداره کل قرار دارد.

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استان البرز از بدو تاسیس روند رو به توسعه ای را طی می کند، گفت: رشد قابل توجه جذب سرمایه گذاری و از طرفی لغو محدودیت استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی تا شعاع 120 کیلومتری تهران و رعایت ملاحظات و ضوابط زیست محیطی، موجب شده شاهد توسعه قابل توجه بخش صنعتی در مقایسه با سال گذشته باشیم.

پسندیده در این ارتباط از رسیدگی به 402 مورد استعلام در زمینه استقرار و بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در استان البرز طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد، 133 مورد استعلام بهره برداری و 269 مورد نیز مربوط به استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی بوده است.

وی با بیان اینکه در تمام این موارد رعایت مسائل زیست محیطی مورد تاکید و توجه قرار گرفته، تصریح کرد: صنایع آلاینده و مضر برای طبیعت و محیط زیست رصد می شوند و تا رفع مشکل اجازه کار نخواهند داشت.

وی افزود: مدیریت مناسب محیط زیست در بخش صنایع و رعایت ضوابط و استانداردهای خروجی آب، خاک، هوا و صوت همواره مورد توجه قرار گرفته و تلاش برای ایجاد صنایع پاک و سازگار با محیط زیست در اولویت بوده است.

