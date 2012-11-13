جزئیات روش تامین آب و برق مسکن مهر/ تاخیرهای احتمالی اعلام شود

مجید نامجو در گفتگو با مهر از آخرین اقدامات صورت گرفته در وزارت نیرو به منظور تامین آب، برق و ایجاد شبکه های فاضلاب در پروژه های مسکن مهر کشور خبر داد و گفت: اینکه تامین آب و برق مسکن مهر جزو ماموریت های اصلی وزارت نیرو است را بارها اعلام کردیم.

وزیر نیرو اظهار داشت: در حال حاضر تمام واحدهای مسکن مهری که در کشور مرحله ساخت را به پایان رسانده و به دست صاحبان آنها رسیده، دارای آب و برق است.

نامجو با بیان اینکه ما در کنار طرح مسکن مهر با سایر دستگاه های دولتی همکاری می کنیم، خاطر نشان کرد: باید مسائل و موضوعات مختلف مربوط به این پروژه را بررسی کرد و مطابق با نیاز واحدهای جدید نسبت به تامین آب و برق آنها اقدامات لازم را انجام داد.

وی درباره طرح برخی مباحث در زمینه عدم تامین به موقع آب و برق پروژه های مسکن مهر از سوی وزارت نیرو و اینکه بخش هایی از مسکن مهر با وجود اتمام کار بدون آب و برق مانده اند، گفت: باید مورد به مورد پروژه ها را مورد بررسی قرار داد.

وزیر نیرو تصریح کرد: اگر هم مواردی اتفاق افتاده باشد که واحد مسکونی تکمیل شده باشد ولی آب و برق آن را هنوز ایجاد نکرده باشند، جزئی است و نمی توان در مورد همه پروژه و یا بخش بزرگی از تامین آب و برق طرح مسکن مهر حکم کلی داد.

به گزارش مهر، ایجاد زیرساختهای مهم مسکن مهر از جمله تامین آب، برق و شبکه فاضلاب از اولویت های مهمی است که باید در زمان تکمیل هر واحد مسکونی تامین شده باشد تا افراد بتوانند در واحدها ساکن شوند.

پیش تر برخی مباحث در زمینه عقب افتادگی تامین آب و برق مسکن مهر به ویژه در پروژه های بزرگ پایتخت مطرح شده بود که در سال گذشته مقامات وزارت نیرو از اعمال برخی روش های موقتی و جایگزین در اینباره سخن می گفتند.

بعد از آن اعلام شد که وزارت نیرو توانسته است عقب افتادگی های تامین آب و برق مسکن مهر را جبران کند و هم اکنون همزمان با هر پروژه ای که آماده می شود، آب و برق آن نیز تامین شده است.