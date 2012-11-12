کشاورزان البرز پیشرو در اجرای اقدامات جدید علمی

علی اصغر منصور خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تاثیر گذاری کشاورزان در تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی در البرز اظهار داشت: تمامی برنامه ها و سیاست های حوزه اقتصاد مقاومتی در جهاد کشاورزی استان با پذیرش و اقدامات عملی کشاورزان و بهره برداران عملیاتی و اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: رویکرد و هدف این اداره تدوین برنامه های مشارکتی با تولید کنندگان پیشرو در استان البرز است تا برنامه ها با اعلام نظرات و اعمال آنها اجرایی شود.

مدیر کل اداره جهاد کشاورزی استان البرز گفت: در راستای تحقق این امر در تولید توت فرنگی گلخانه ای سال اول یک هزار متر مربع بطور آزمایشی با مدیریت بیولوژیک انجام شد که با استقبال خوبی از سوی تولید کنندگان مواجه بود.

منصور خاکی ادامه داد: همچنین پس از استقبال تولید کنندگان سال گذشته و امسال 14 هکتار از گلخانه های استان تحت پوشش مدیریت بیولوژیک قرار گرفته است.

وی لازمه اجرای مستمر و موفق این طرح را تامین یارانه مواد بیولوژیک دانست و تصریح کرد: این طرح تا اجرایی شدن مدیریت بیولوژیک در تمامی گلخانه های توت فرنگی، خیار و گوجه فرهنگی ادامه خواهد داشت.