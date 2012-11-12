ترکیه باید فهم درستی از اوضاع سوریه داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " حریت " چاپ ترکیه ، " ازدن سانبرک" دیپلمات اسبق ترکیه با اشاره به روی کار آمدن مجدد" اوباما" در آمریکا احتمال مداخله نظامی آمریکا در سوریه را منتفی دانسته و خواستار تغییر سیاست های ترکیه در قبال سوریه شد.

وی در مصاحبه با این روزنامه ترک و در پاسخ به این سوال که " شما بحران سوریه را چگونه ارزیابی می کنید ؟" گفت : پاسخ به این سوال سخت است اما آنچه که مشهود است این است که آمریکا در سوریه مداخله نظامی نخواهد کرد و ترکیه هم باید بر همین اساس عمل کند و در دیدگاه خود در قبال سوریه تغییر ایجاد کند و سعی کند به حل این مسئله با استفاده از راهکارهای سیاسی فکر کند.

وی همچنین خروج آمریکا از منطقه و توجه به آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه را فرصتی مناسب برای ترکیه خواند تا بتواند با تعامل و همراهی آمریکا خلاء حضور متحد قدیمی اش آمریکا را در منطقه پر کند.