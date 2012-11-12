آخرین وضعیت مناطق سیل زده/ هدایت سیلاب به سمت دریا

محمد علی قمی اویلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 400 واحد مسکونی شهری و 150 واحد تجاری و بیش از 100واحد مسکونی روستایی خسارت 100 درصدی دید.

وی، منشا سیل را رودخانه گند آبرود اعلام کرد و گفت: به دلیل شدت حادثه، تمامی مدارس سطح شهر در نوبت صبح و عصر تعطیل شده است.

قمی افزود: بیش از هزار اقلام کالا و بسته های غذایی دربین خانوارهای سیل زده و آسیب دیده توزیع شده است.

فرماندار نوشهر گفت: به دلیل جاری شدن سیل، سطح وسیعی ازمناطق شهری بهجت آباد، شریعت آباد، روستای کشکسرا و بخشی از مناطق کورکورسر در محاصره آب قرار گرفته و وضعیت نگران کننده است.

قمی اویلی افزود: باوجود اینکه نیروهای امداد رسانی از ساعات اولیه وقوع سیل یعنی ازساعت سه بامداد امروز در محل حادثه حضور پیدا کرده اند اما خدمات رسانی به سیلزدگان دراین مناطق با دشواری صورت می گیرد.



وی ادامه داد: هر چند مدیریت ستاد بحران درشهرستان از نخستین ساعات وقوع سیل فعال شده اما همکاری مسوولان استانی برای کاهش میزان خسارت وارده ناشی از این حادثه غیرمترقبه بسیار ضروری است.

وی افزود: به منظور هدایت آبهای سطحی و روان آبها در سطح شهر و جلوگیری از خسارت بیشتر به تاسیسات شهری و واحدهای تجاری ناچار به تخریب قسمتی از دیواره بندر شدیم تا بتوان بخشی از آب ناشی از سیل را به این طریق به دریا هدایت کنیم.

به گزارش مهر، در پی خسارت اخیر در نوشهر، گزارش ها حاکی ازآن است که 30 دستگاه از انواع خودرو دچار خسارت شدید شدند و با سیلاب در بستر رودخانه ها فرو رفتند.

بسیاری از خیابان های نوشهر از جمله فردوسی شمالی، فردوس جنوبی، مفتح، خیام، مولوی، بابا طاهر، محور اصلی نوشهر و چالوس، مناطق شهری بهجت آباد، هلستان، کشکسرا و اشکاردشت دچار آبگرفتگی شدید بوده و سرعت و حجم آب به حدی است که موجب زیرآب رفتن و جا به جایی برخی از خودروها درمعابراین شهرها شده است.