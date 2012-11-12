برگزاری بی طرفانه مناظره های انتخاباتی در دانشگاه آزاد خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی منتظری ظهر دوشنبه در نشست خبری نخستین اجلاس تشکل های دانشجویی اظهار کرد: تشکل های اسلامی، سیاسی موتور محرک نظام مند و به لحاظ آرمان خواهی باید پیرو منویات مقام معظم رهبری باشند.

مسئول تشکل های دانشجویی دانشگاه آزاد خراسان رضوی تاکید کرد: کاندیداها حق ندارند استفاده ابزاری از امکانات دانشگاه را در انتخابات داشته باشند.

وی بیان کرد: تشکل ها این جایگاه را دارند که فضای دانشگاه را آماده و مناظرات را در جهت بصیرت افزایی در جامعه برگزار کنند.

مسئول تشکل های دانشجویی خراسان رضوی در رابطه با یارانه تعلق گرفته به تشکل ها گفت: بخش هایی که اولویت های فرهنگی را اجرا می کنند یارانه در یافت خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به رشد خوبی رسیده و در این راستا تشکل ها نقش ارزنده ای داشته اند و همچنان باید در ارتقا و رشد فرهنگ و سیاست اجتماعی تلاش کنند.

منتظری با بیان اینکه فضای باز سیاسی در دانشگاه آزاد وجود دارد افزود: در ماههای اخیر تغییراتی در دانشگاه آزاد رخ داده و بخش عمده این تغییرات به علت تلاش جنبش دانشجویی بوده است.

منتظری تصریح کرد: 22 تشکل دانشجویی اسلامی سیاسی در واحدهای دانشجویی خراسان رضوی فعال هستند و ما نیاز داریم که تشکل‌های سیاسی اسلامی مجال فعالیت‌های سیاسی را در دانشگاه داشته باشند.

وی افزود: بانک اطلاعاتی جنبش های دانشجویی در شش ماهه گذشته بوجود آمده وتمام اطلاعات تشکل ها در آن به ثبت می رسد.

گفتنی است، مراسم افتتاحیه نخستین اجلاس سراسری جنبش های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور با حضور اساتید و دانشجویان این دانشگاه 24 آبان ماه در سالن همایش‌های دانشگاه علوم رضوی برگزار خواهد شد.