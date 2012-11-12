۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۳۷

علی آبادکتول قهرمان مسابقات کونگ فو گلستان شد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: علی آبادکتول قهرمان مسابقات انتخابی کونگ فو گلستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که بعد از ظهر دوشنبه پایان یافت، هفت تیم از شهرهای گرگان، گنبدکاووس،علی آبادکتول، مینودشت، آزادشهر و کردکوی و نوکنده با بیش از 100 ورزشکار در علی آبادکتول به رقابت پرداختند.

در این مسابقات، تیمهای علی آبادکتول، گرگان و مینودشت به ترتیب عنوانهای اول تا سوم را کسب کردند.

مسابقات والیبال جام فرهنگیان علی آبادکتول برگزار شد

مسابقات والیبال جام فرهنگیان علی آبادکتول با قهرمانی تیم والیبال هنرستان فنی شهید رجایی پایان یافت.

در این مسابقات بیش از یکصد ورزشکار شرکت داشتند و تیمهای آموزش و پرورش علی آباد، مختومقلی و دبیرستان جابر نیز رده های دوم تا چهارم را کسب کردند.

این مسابقات بعد از ظهر دوشنبه با شرکت 10 تیم پایان یافت.

