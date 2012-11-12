اقتدار معنوی ایران خنثی کننده توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام ایوب حسن زاده بعد از ظهر امروز دوشنبه در مراسم سالگشت شهادت سرلشکرحسن تهرانی مقدم که در مسجد انگجی شهر تبریز برگزار شد گفت:جمهوری اسلامی ایران در چند دهه گذشته به خصوص پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توانسته است با استفاده از اشاعه تفکر ولایی در جامعه به اوج افتخار و سرافرازی خود دست یابد.



وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در حقیقت سرآغاز بیداری اسلامی در جهان است و به جرات می توان گفت که در حال حاضر ، ایران الگوی مقاومت آزادی خواهان جهان است.



حسن زاده اظهار داشت: در شرایط فعلی باید بیش از پیش به اصول و آرمان های انقلاب پایبند باشیم چرا که استکبار جهانی در پی فرصت است تا بنیان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فرو بریزد که به خواست خداوند متعال نخواهد توانست.



وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: بسیاری از شهدای گرانمایه انقلاب ، گمنام هستند که شهید مقدم نیز یکی از آن هاست و بعد از شهادت توانست به چهره ای پر آوازه در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی تبدیل شود.



حجت الاسلام حسن زاده در پایان سخنان خود گفت: انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) با تاسی از مکتب عاشورا این هم اقتدار و توانمندی را بدست آورده و باید با تمام وجود از آن پاسداری می کنیم.



