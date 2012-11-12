تقویت حیاء در جامعه موجب کاهش جرم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بررسی عوامل پیشگیری از وقوع جرم ظهر دوشنبه با حضور دانشجویان و اساتید رشته های حقوق و وکلای دادگستری در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام اسماعیلی در این همایش با بیان آیات و روایاتی در راههای تامین سلامت جامعه گفت: برای کاهش جرم و تخلف در جامعه توجه به چند اصل ضروری و اساسی است.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: تقویت حیا و شرم در سطوح مختلف جامعه از ترویج کارهای زشت جلوگیری می کند و به کاهش گناه نیز منجر می شود.

وی افزود: حجاب و عفاف به عنوان زیر مجموعه ای از حیا می تواند در رسیدن به جامعه ای سالم کمک خوبی باشد لذا باید در خانواده ها جدی گرفته شود.

مسئول آموزش معاونت تبلیغ و آموزش های کاربردی شورای مدیریت حوزه علمیه قم تصریح کرد: باید با آموزش افراد راههای تقویت حیا را در خود، خانواده، فرزندان و محیط کار و زندگی بیاموزیم و بکار گیریم تا شاهد آثار مثبت آن در جامعه شویم.

این استاد دانشگاه عاقبت به خیری را از پیامدهای گسترش شرم و حیا در اجتماع دانست و یادآورشد: تعریف و تمجید، تحسین و کرامت بخشیدن به افراد از جمله راه های ترویج این فرهنگ است و با تقویت روحیه دینی و ایمانی می توانیم این موضوع را عملیاتی کنیم.

حجت اسلام اسماعیلی اظهارداشت: افزایش ایمان و معنویت از دیگر عوامل مهم در پیشگیری از جرم در جامعه است و هر سال با فرارسیدن ایام محرم و ماه رمضان شاهد کاهش قابل توجه جرم و گناه در کشور هستیم که شاخصه مهمی است.

وی در خصوص راههای افزایش ایمان و معنویت در جامعه نیز گفت: توصیه خانواده ها به انجام کارهای خیر و نیک، کمک به دیگران، مدارا با مردم، تقویت روحیه ایثار و گذشت به افزایش روحیه ایمانی در جامعه کمک می کند.

اسماعیلی از کارشناسان حقوقی و وکلا خواست با آسیب شناسی جرائم مختلف و ارائه دستاوردهای پژوهشی خود زمینه فعالیتهای اجرایی و عملی برای کاهش جرم در جامعه را فراهم کنند.

در ادامه فیروز محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در خصوص عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم مطالبی بیان کرد.