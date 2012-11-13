به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران کلکسیونی از نخستین گوشی های موبایل را در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی - ایران تله کام 2012 - به نمایش عموم می گذارد.

در همین حال مدیرعامل شرکت خدمات اول tct از رونمایی برند جدیدی از فروش ADSL شرکت خدمات اول TCT به مشترکان و متقاضیان در این نمایشگاه تلکام خبر داد.

ناصر قدیر کاشانی با بیان اینکه این برند در نمایشگاه تلکام رونمایی می‌شود و از ابتدای هفته آینده با شماره تلفن 2020 در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، گفت: برند جدید فروش ADSL در سالن شماره شش مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام ارائه می‌شود و علاوه بر آن خدمات جدید شرکت خدمات اول tct به مشترکان تلفن ثابت ارائه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت خدمات اول tct با بیان اینکه دیگر خدمات شرکت خدمات اول مبین که 24 خدمت است در سالن شماره هفت نمایشگاه تلکام ارائه می‌شود، گفت: تعویض سیم کارت‌های TCI به MCI ، تغییر و اصلاح آدرس و نشانی، فروش سیم کارت‌های اعتباری، تعویض سیم کارت‌های قدیمی، فروش وایمکس مبین نت و دیگر خدمات مشترکان موبایل از جمله خدماتی است که عرضه خواهیم کرد.