به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال که خود را برای حضور در ادامه رقابت های لیگ برتر آماده می کند عصر امروز دوشنبه تمریناتش را در زمین کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار کرد. در این تمرین بازیکنانی که روز یکشنبه برابر فجرسپاسی دیدار تدارکاتی را برگزار کرده بودند با انجام یک تمرین سبک زودتر از دیگران رفتند.

ضمن اینکه حنیف عمران زاده به دلیل مصدومیت همچنان غایب است. این بازیکن به دیدار استقلال برابر سپاهان هم نمی رسد. امین منوچهری مهاجم آبی پوشان نیز که این روزها صحبت هایی در مورد احتمال جدایی اش مطرح می شود پس از دقایقی تمرین به خاطر مصدومیت به فیزیوتراپی پرداخت. نکته جالب تمرین امروز تمرین پسر قلعه نویی با آبی پوشان بود.

در حاشیه تمرین امروز استقلال بحث احتمال بازگشت علیرضا نیکبخت واحدی به جمع آبی پوشان نیز مطرح شد. برخی منابع آگاه از موافقت امیرقلعه نویی با بازگشت وی به استقلال خبر داده اند. این در حالی است که نیکبخت از ابتدای فصل با گهر دورود تمرین می کرد و به خاطر یک مشکل شخصی نتوانست برای این تیم به میدان برود.