احداث دو ایستگاه پلیس در محلات گنبد/ کشف 22 کیلوگرم تریاک در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار محمد علی عسگری گفت: عملیات اجرایی احداث ایستگاه پلیس شهرک بهارستان آغاز شده است و ظرف یکسال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: در محله سیدآباد نیز بدلیل نامناسب بودن زمین برای احداث ایستگاه پلیس، فعلا از یک دستگاه کانکس جهت استقرار پلیس استفاده ،که این کانکس طی روزهای آینده نصب می شود.

کشف 22 کیلوگرم مواد مخدر در گرگان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان از کشف 22 کیلو و 900 گرم تریاک ساعتی قبل در گرگان خبر داد.

سرهنگ موسی مومن با اعلام این خبر گفت: گزارشی از طریق منابع مردمی در اختیار مأموران اداره عملیات ویژه پلیس

مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت که آنها را از خرید و فروش مواد مخدر توسط یکی از قاچاقچیان در یکی از روستا های گرگان باخبر ساخت.



سرهنگ مومن ادامه داد: با شناسایی متهم و کنترل نامحسوس وی سرانجام ساعت 11روز گذشته ماموران پس از اخذ مجوز از مقام قضایی و محاصره کامل منزل متهم 22 کیلو و 900 گرم تریاک که در 22 بسته پیچیده شده بود راکشف و ضبط کردند.



فرهنگ ترافیک موثرترین راهکار کاهش تصادفات است



جانشین فرماندهی انتظامی استان گلستان در جمع رؤسای پلیس راهور شهرستان استان فرهنگ سازی رفتار ترافیکی و آموزش فرهنگ ترافیک را مؤثرترین راهکار کاهش تصادفات عنوان کرد.



سرهنگ پاسدار سیدکاظم موسوی در جمع رؤسای پلیس راهور شهرستان های استان، در "بندرگز" گفت: متأسفانه امروزه حوادث رانندگی به مشکلی در جامعه تبدیل شده که هر ساله هزینه های مستقیم و غیر مستقیم نظیر هزینه های درمان، نگهداری معلولان و بی سرپرستی خانواده ها را به جامعه و خانواده ها تحمیل می کند.



وی با اشاره به نقش موتورسواران در حوادث رانندگی افزود، راکبان متخلف موتورسیکلت علاوه بر این که به انحاء گوناگون موجب سلب آسایش مسافران درون و برون شهری می شوند با بی توجهی به مقررات و اصول ایمنی خود را در مرز حادثه نگه می دارند.