  1. استانها
  2. البرز
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

ورمحمدی:

شاهد طلاق خاموش در جامعه هستیم

شاهد طلاق خاموش در جامعه هستیم

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج گفت: متاسفانه امروزه شاهد طلاق خاموش در سطح جامعه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ورمحمدی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی که در سالن جلسات شهرداری منطقه یک کرج برگزار شد، با بیان اینکه متاسفانه امروزه شاهده طلاق خاموش در سطح جامعه هستیم، اظهار داشت: منظور از طلاق خاموش این است که زوج ها به نوعی به دلایلی حاضر به جدایی نیستند ولی در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

وی ادامه داد: دشمن در بحث تهاجم فرهنگی بنیان خانواده را هدف قرار گرفته است.

15کانون فعال برای جلوگیری از جرم و اعتیاد تقویت شوند

مدیر فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج افزود: هم اکنون 15 کانون در رابطه با بحث اعتیاد و جرائم در سطح کرج فعالیت هستند، می توانیم این کانون ها را تقویت و کمک کنیم.

ورمحمدی بر آموزش های شهروندی و توانمند کردن خانواده در پارک ها و مکان های عمومی تاکید کرد.

مدیر فرهنگی و هنری معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج تصریح کرد: در سطح جامعه مهد قرآنی، کودک و مهد تخصصی مهدویت را داریم که باید به این مراکز توجه کنیم.
 

کد مطلب 1742097

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها