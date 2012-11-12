برترین های جشنواره تئاتر بسیج استان قزوین مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جشنواره تئاتر بسیج استان با معرفی آثار برتر به کار خود پایان داد و هنرمندان استان در این جشنواره هفت اثر را به روی صحنه بردند.

در مراسم اختتامیه این جشنواره هیئت داوران فرشته مصطفی پور را برای بازی در نمایشِ" دراتاق" به عنوان بهترین بازیگر زن برگزید.

هیئت داوران هیچ بازیگرمردی را شایسته دریافت لوح تندیس به عنوان بازیگر اول نقش مرد ندانست اما اکبرنظری به خاطر نقش آفرینی در تئاتر" دراتاق" به عنوان نفر دوم بازیگری مرد برگزید.

در بخش کارگردانی هم هیئت داوران هیچ یک از کارگردان های این جشنواره را شایسته مقام اولی تشخیص نداد و محمد مهدی شهرتی به خاطر کارگردانی نمایش" کبوترانه در آتش" رتبه دوم را به دست آورد.

همچنین لوح تقدیر جشنواره در بخش طراحی صحنه، پوستر و بروشور نیز به محسن یزدان دوست و سعید شیخی برای نمایش" در اتاق" رسید.

در بخش موسیقی هم لوح و تندیس بهترین موسیقی این جشنواره به حامد طاووسی برای" نمایش کبوترانه" اختصاص یافت.

در این جشنواره پس از ارسال فراخوان 42 متن به دبیرخانه رسید که پس از بازخوانی آنها22 اثر در مرحله اول پذیرفته شد که هشت اثر برای شرکت در جشنواره انتخاب شد.

این جشنواره به مدت سه روز در قزوین برگزار شد.