میانگین بهره مندی روستاهای زنجان از گاز تا سال 92 به 77 درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید عسگریان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه در حال حاضر 98 درصد جمعیت شهری و 40 درصد جمعیت روستایی این استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند افزود: در بخش گاز رسانی به شهرهای استان؛ بالاتر از نرم کشور قرار داریم و در بخش گاز رسانی به روستاها نیز؛ تا 2 سال آینده؛ از نرم 57.2 درصدی کشور بالاتر قرار می گیریم.

وی با بیان اینکه در امر گاز رسانی به روستاهای 3 شهرستان خدابنده، طارم و ماهنشان توجه بیشتری خواهد شد؛ اعلام کرد: با اجرای برنامه ریزی های انجام شده؛ درصد بهره مندی جمعیت روستایی شهرستان ایجرود از 69 به 84 درصد، ابهر از 72 به 83 درصد، خرمدره از 92 به 98 درصد، خدابنده از 20 به 79 درصد، ماهنشان از 24 به 60 درصد و طارم از 8 به 78 درصد می رسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه به برکت جمهوری اسلامی ایران و همت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان این شرکت هم اکنون در اجرای طرح های گاز رسانی به شهرها و روستاهای استان گام‌های موثری برداشته شده است؛ از تزریق گاز شهر ارمغانخانه تا هفته آینده خبر داد و گفت: با این اقدام؛ از 19 شهر استان، 16 شهر گاز دار و شهرهای چورزق، گرماب و زرین رود نیز در دست اجراست.

عسگریان همچنین از بهره مندی همه شهروندان شهری استان زنجان از نعمت گاز طبیعی تا پایان سال 92 خبر داد و گفت: از 939 روستای استان نیز 177 روستا بهره مند و عملیات گاز رسانی به 100 روستا نیز در دست اجراست.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اجرای مصوبات دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت اعلام داشت: از مصوبه تامین گاز 246 روستای استان تا پایان سال 92، در راستای پیوستگی گازرسانی؛ این مصوبه به 359 روستا ارتقاء پیدا کرد که در حال حاضر 89 روستا گاز دار، 100 روستا در دست اجرا و 170 روستا در دست طراحی است.

عسگریان گفت: از 11 شهرک صنعتی نیز 9 شهرک از گاز طبیعی بهره مند بوده و عملیات گازرسانی به 2 شهرک نیز در دست اقدام است.

وی همچنین از ارائه خدمات به 189 هزار و 692 مشترک خانگی، 13 هزار و 228 مشترک تجاری و 637مشترک عمده و صنعتی خبر داد و از مشترکین خواست: در آستانه فرا رسیدن فصل سرما و شرایط اقلیمی استان زنجان؛ همچون همیشه با رعایت اصول ایمنی و مصرف بهینه انرژی، شرکت گاز را در ارائه هر چه بهتر خدمات به شهروندان محترم؛ یاری کنند.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با بیان اینکه مهم ترین شیوه برای تامین و توزیع عادلانه گاز طبیعی، مصرف درست و بهینه از این نعمت الهی و رعایت اصول ایمنی در مصرف آن است، اجرای طرح موفق همیار گاز در مساجد و مدارس استان و تحت پوشش قرار دادن بیش از 14 هزار دانش آموز و ارائه آموزشهای موثر در 120 مسجد استان و پخش برنامه های متنوع انیمیشنی از شبکه استانی و ترغیب مشترکین به تفکیک کنتور منازل خود را از جمله اقدامات موثر در بالا بردن سطح آگاهی هم استانی های عزیز برشمرد.

عسگریان با اشاره به اهمیت و الزام رفتارهای اصلاح مصرف در جامعه ابراز داشت: همگام با هموطنان قدم در راهی گذارده ایم که مقصد آن صیانت از منابع ملی، کمک به معیشت خانواده، پویایی و شکوفایی اقتصادی و توسعه پایدار ایران اسلامی است.

