به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث فتح الله کرمانشاهی در مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان تهران گفت: واردات قبل از انقلاب در رقم بسیار پائینی قرار داشت که بعد از انقلاب از رشد مناسبی برخوردار بوده ، این در شرایطی است که امسال هدفگذاری به نحوی بوده تا در سال تولید ملی شرایط برابری واردات و صادرات فراهم شود و واردات کشورنیز مدیریت شده صورت گیرد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در سال 86 جشن عبور از 20 میلیارد دلار صادرات را برگزار کردیم و در سال قبل نیز به 43 میلیارد دلار صادرات دست یافتیم و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز که از سال 73 با رقم 75 میلیون دلاری شروع شد، در سال قبل به 4.2 میلیارد دلار رسید.

به گفته معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران ،امسال مطابق قانون برنامه پنجم، صادرات غیر نفتی کشور باید به 51 میلیاد دلار برسد؛ اگر چه معاون اول رئیس جمهور در کارگروه صادرات غیرنفتی رقم صادراتی را 75 میلیارد دلار هدفگذاری کرده است اما متاسفانه برخی عوامل روند رو به رشد صادرات در سالهای اخیر را امسال کند کرده است.

کرمانشاهی ادامه داد: زمزمه هایی مربوط به محدودیت های اخیر وجود داشت ما را نگران می کرد که در روزهای سخت تصمیم مزمنی برای صادرات اتخاذ نشود و هم اکنون نیز در حال پیگیری برخی مشکلات ایجاد شده هستیم.

وی در خصوص ممنوعیت صادرات که ظرف چند روز گذشته مصوب شد، اعلام کرد: ممنوعیت صادرات با رویکرد ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کالاهای صادراتی اعمال شده است و 52 قلم کالا در یک بررسی به 51 قلم کالا تقلیل یافت که البته این ممنوعیت بر اساس یک مصوبه کلی بود که به گمرک ابلاغ شده بود.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: یکی از این اقدام که صادرات آن ممنوع شده بود، انواع محصولات فولادی بود که متاسفانه به بهانه آن، حتی از صادرات آبگرمکن و کولر آبی نیز جلوگیری شده بود یا در مورد محصولات پلیمری که ممنوعیت صادرات آن به گمرکات ابلاغ شده بود به جلوگیری از صادرات دمپایی نیز کشیده شد.

این مقام مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: مطابق با اصلاحاتی که صورت گرفت، در 17 آبان ماه جاری ممنوعیت‌ها به 34 قلم کالا با ذکر تعرفه هماهنگ کاهش یافت، ضمن اینکه این ممنوعیت هم موقتی است و تا پایان عبور از شرایط سخت ادامه خواهد داشت. وی افزود: 39 قلم کالا نیز صادراتشان با پرداخت عوارض مجاز شده است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: آمار 7 ماهه صادرات کشور نشان می دهد که حدود 24.7 میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده که به لحاظ وزنی 2.48 درصد کاهش و به لحاظ ارزشی 1.5 درصد کاهش را نشان می دهد، ضمن اینکه میزان واردات نیز به 31.7 میلیارد دلار رسیده که در مجموع می توان گفت میزان تجارت خارجی کشور در 7 ماهه امسال به 56.5 میلیارد دلار رسیده است.