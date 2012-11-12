مشکل کمبود دارو بیماران خاص مازندران رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی روز دوشنبه در جلسه هم اندیشی بیماریهای خاص استان اظهار داشت: با توجه به حساسیت و مشکلات بیماران خاص و اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه که به نوعی در اثر کمبود دارو رنج می برند باید مشکلات آنان رسیدگی شود.



وی به شرایط سخت تحریم و اقتصاد مقاومتی و هجمه های دشمن در کشور اشاره کرد و گفت: دشمنان در صدد هستند تا با این ترفندهای مردم را در مقابل مسئولان قرار دهند و باید هوشیار باشیم تا از این جنگ سربلند بیرون بیایم.



مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران یادآور شد: در شرایط جنگ هشت سال دفاع مقدس و درشرایط حساس کشور خود را اداره کرده و بر دشمن پیروز شدیم و امروز در جنگ نابرابر اقتصادی باید نقشه های دشمن و استکبار جهانی را خنثی سازیم.



جانبازی با بیان اینکه جنگ اقتصادی امروز دشمن فلج کننده است، گفت: باید مسئولان با شناخت مسائل جنگ اقتصادی نقشه راه مناسبی برای برون رفت این مشکل بزرگ جامعه پیدا کنند.



وی افزود: کمیته امداد و سازمان بهزیستی از محل اعتبار جاری سازمان خود برای پرداخت هزینه های بیمان خاص اهتمام کنند.