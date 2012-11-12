دولت های اروپایی از تحریمهای اقتصادی متضرر شده اند

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر به سیاست‌های غلط اقتصادی اروپا که منجر به انتقال قدرت اقتصادی به کشورهای آسیایی شده اشاره کرد و بیان داشت: روز به روز شاهد تسلط بیشتر کشورهای آسیایی مانند چین و ژاپن بر اقتصاد دنیا هستیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم در خصوص کمک کشورهای اروپایی به مخالفان دولت‌های منطقه خاورمیانه باوجود وضعیت بد اقتصادی خود آنها، تصریح کرد: اروپا در حالی که از شرایط بد اقتصادی رنج می‌برد، برای خروج از این بحران چشم به دست مخالفان دولت‌‌های منطقه خاورمیانه دوخته تا با تشکیل دولت‌های وابسته به خود منابع و ذخایر خاورمیانه را به تاراج ببرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، با بیان اینکه دولت‌های اروپایی و آمریکایی تاراج بردن منابع و ذخایر کشورهای منطقه خاورمیانه را یکی از راه‌های خروج از بحران اقتصادی خود می‌دانند، گفت: طرح ریاضت اقتصادی نمی تواند اروپا را از بحرانی که با آن مواجه است نجات دهد.

نماینده مردم مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش در مجلس شورای اسلامی، افزود: در شرایط کنونی اقتصادی اروپا و تصمیم‌های نادرست اتحادیه اروپا پیش بینی می‌شود که در ماه‌های آتی اعتراضات مردمی در مقابله با سیاست‌های اقتصادی افزایش یابد.

وی، با بیان اینکه کشورهای اروپایی با ورود به فصل سرما و افزایش قیمت نفت خام با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد، گفت: راهپیمایی‌های مردم اروپا همزمان با گسترش طرح ریاضت اقتصادی شدت می‌گیرد؛ به گونه‌ای که اکنون نیز شاهد اعتراضات مردم در فرانسه، اسپانیا، بلژیک و یونان هستیم.