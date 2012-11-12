مانور آموزشی مبارزه با جانوران مضر شهری اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرناز قبادی افزود: طرحی تحت عنوان مانور آموزشی مبارزه با جانوران مضر شهری ویژه صنوف از تاریخ 18 آبان ماه سال جاری اجرا و به مدت دو هفته در سطح منطقه 11 تهران شهرداری محدوده خیابان ولی عصر توسط همیاران محیط زیست شهری اجرا می شود.

وی خاطر نشان کرد: کودکان و نوجوانان عضو همیاران محیط زیست شهری با مراجعه به واحد‌های صنفی آلوده کننده آنان را نسبت به عواقب پر خطر آلوده سازی محیط آگاه می کنند

قبادی افزود: در بازدیدهای همیاران محیط زیست شهری با ارائه بروشورهای آموزشی و تنظیم گزارش بازدید نسبت به رفع نواقص موجود فرصتی یک هفته ای به صاحبان صنوف داده می شود که نسبت به رفع معایب زیست محیطی اقدام کنند.

صنوفی که در مدت یاد شده نسبت به رفع معایب زیست محیطی اقدام کنند از سوی این ستاد تجلیل می شوند.