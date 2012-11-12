مالکیت 1648 میلیارد ریال سهم در بورس تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات روز دوشنبه، فعالان این تالار شیشه ای 359 میلیون برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یک هزار و 648 میلیارد ریال در 19 هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.

در نتیجه این مبادلات شاخص کل 36 پله پایین آمد و در رقم 30 هزار و 978 نشست. شاخص صنعت نیز 31 واحد افت کرد و شاخص 50 شرکت فعالتر ،کاهشی 3 پله ای را ثبت کرد.



همچنین در بازار امروز در حالی شاخص بازار اول با نزول 65 واحدی در عدد 25هزار و 153 قرار گرفت که شاخص بازار دوم 194 واحد بالا رفت و به عدد 46 هزار و 277 رسید.



در نتیجه معاملات این روز نمادهای پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تبریز و سرمایه گذاری غدیر با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص از افت بیشتر این متغیر جلوگیری کردند.



این در حالی بود که نمادهای فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، گل گهر و ایران خودرو بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

همچنین پر بیننده ترین نمادهای بازار نیز ملی مس، بانک ملت، فولاد مبارکه، پالایش نفت بندرعباس، سایپا، سرمایه گذاری معادن و فلزات و کالسیمین بودند.



صدرنشینان بازار امروز نیز با بیشترین رشد قیمت نمادهای سیمان سپاهان، کشت و صنعت پیاذر، سرمایه گذاری مسکن، دوده صنعتی پارس، پشم شیشه ایران،کشت وصنعت چین چین و نورد و قطعات فولادی بودند.



این در حالی بود که نمادهای کارت اعتباری ایران کیش، کاشی نیلو، داده پردازی، توسعه صنایع بهشهر، داروسازی فارابی، پگاه آذربایجان غربی و پارس مینو با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند.



سرمایه گذاران بورس تهران در روز دوشنبه طولانی ترین صفهای خرید را برای نمادهای پالایش نفت بندر عباس، فولاد خراسان، قند شیرین خراسان، صنایع شیمیایی سینا، سیمان قائن، فولاد امیر کبی کاشان و حفاری شمال تشکیل دادند.



این در حالی بود که کنتور سازی ایران،پارس مینو، صنعتی بهشهر، بانک تجارت، بانک اقتصاد نوین، مارگارین و داروسازی اسوه با سنگین ترین صفهای فروش مواجه شدند.



از 359 میلیون برگه سهمی که امروز معامله شد بیشترین حجم معاملات متعلق به نمادهای ملی مس، پلی اکریل، بین المللی توسعه ساختمان، پالایش نفت بندر عباس، سرمایه گذاری معادن و فلزات، بانک پاسارگاد و فولاد مبارکه بود.



بیشترین ارزش معاملات نیز متعلق به ملی مس، بین المللی توسعه ساختمان، تولید اتومبیل سایپا، پالایش نفت بندر عباس، سرمایه گذاری معادن و فلزات، چادرملو و فولاد مبارکه بود. در پایان معاملات نیز ارزش روز بازار به رقم 140 هزار میلیارد تومان رسید.