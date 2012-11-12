ماجرای مرگ ستار بهشتی/ روایت بیماری مهدی هاشمی از زندان تا بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در سی و نهمین نشست قوه قضائیه در مورد پرونده ستار بهشتی اظهار داشت: برای این فرد در دادسرای جرایم فرهنگ و رایانه پرونده ای تشکیل شد و با توجه به اینکه خانه او در رباط کریم بود نیابت قضایی به دادسرای رباط کریم برای جلب او داده شد به همین دلیل ظهر روز نهم آبان این فرد در منزلش دستگیر و برای اقدامات قضایی به دادسرای رباط کریم فرستاده می شود و پس از اقدامات قضایی روز دهم آبان بازپرس پرونده برای او وثیقه یکصد میلیون تومانی تعیین می کند تا اگر او می تواند این وثیقه را تامین و آزاد شود و پس از تودیع نشدن وثیقه بازپرس پرونده او را به زندان اوین معرفی می کند و به مسئولان زندان می گوید که او جهت ادامه تحقیقات در اختیار پلیس است.



وی ادامه داد: ساعت 16:20 روز دهم آبان این فرد در زندان اوین پذیرش و به بند 350 که یک بند عمومی است منتقل می شود. البته ساعت 11 یازدهم آبان ماه طبق اعلام پلیس او را از زندان تحویل می گیرد.

اژه ای ادامه داد: در روز سیزدهم آبان این فرد فوت می کند که پلیس اعلام می کند صبح به او صبحانه دادیم اما ظهر هنگامی که قصد دادن ناهار این متهم را داشتیم متوجه فوتش شدیم بلافاصله موضوع به سیستم قضای اعلام و پرونده جدیدی برای فوتش در دادسرای امور جنایی تشکیل می شود.

اژه ای تاکید کرد: در مدتی که این فرد در زندان اوین حضور داشته است اظهار می کرد که خسته و کوفته بوده و قلبش نیز سنگین است که بلافاصله دکتر او را معاینه کرده و مشکل خاصی از ناحیه قلب نمی بیند اما به وی برای اطمینان قرص قلب نیز داده می شود این در حالی است که نظر پزشک این است که بهتر است این فرد توسط یک روانپزشک نیز معاینه شود.

وجود آثار کبودی در پنج نقطه از بدن ستار بهشتی



دادستان کشور در خصوص نظر پزشک قانونی گفت: پزشکی قانونی نظریه ای مفصلی داده است که در آن اعلام شده است 5 جای بدن این فرد از جمله ساق پا، دست ، پشت کتف و یکی از ران هایش دارای علامت کبودی است و آثار خاص دیگری و شکستگی ندارد. ضمن اینکه در کالبد شکافی مشخص شد که در سر و صورت او هیچ گونه خون مردگی مشاهده نشده است. پزشکی قانونی برای اعلام نظر قطعی و علت تامه مرگ و آزمایش های سم شناسی کبد و برخی از اعضای این فرد زمانبر است و ممکن است تا 45 روز طول بکشد اما از آنها خواستیم که هر چه سریعتر این آزمایش ها انجام شود البته امروز نیز به صورت تلفنی به ما اطلاع دادند که در آزمایش سم شناسی مورد خاصی مشاهده نشده است.





اژه ای از دستور ویژه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده خبر داد و تاکید کرد: آیت الله لاریجانی اعلام کرده اند که از دادسرای رباط کریم، دادسری تهران، زندان پلیس و مدتی که این فرد در هر کجا قرار داشته است تحقیق میدانی شود ضمن اینکه از پزشکی قانونی نیز تحقیقاتی در مورد علت مرگ انجام شود و اگر قصور و تقصیری در بررسی ها مشخص شد یا اینکه قصور و تقصیری در مرگ این فرد وجود ندارد به صورت مستند مطرح شود.

ابهام در نامه ستار بهشتی

وی به نامه ای که از سوی ستار بهشتی در زندان نوشته شده است اشاره کرد و افزود: نکته قابل توجه مسئله مبهم یک نامه ای است که با عنوان نامه متوفی به رئیس بند 350 اوین منتشر شده است. در نامه علیه بازجو شکایت شده است این در حالی است که معمولا نامه هایی که در زندان نوشته می شود به مسئول اندرزگاه یا مسئول بند تحویل داده می شود.



سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: وقتی از مسئول بند 350 سئوال کردیم که نامه چه زمانی تحویل او شده است گفت: اصلا از موضوع نامه خبر ندارم و وقتی در سایت ها نامه منتشر شد پس از پرس و جو دو نسخه از این نامه که به صورت کاربنی بود در اتاق ستار بهشتی پیدا شد در حالیکه نسخه اصلی وجود ندارد. وقتی از او پرسیدم که آیا ممکن است نامه ها در چند نسخه نوشته شود مسئول بند گفت معمولا تمامی نامه ها در یک نسخه نوشته می شود و نوشتن نامه در سه نسخه غیر معمول است. البته ابهاماتی نیز در متن نامه وجود دارد جایی که او مدعی است من بدون حکم بازداشت شده ام که این امر غیر منطقی است اما حال می گوییم که او در زمان بازداشت شاید حکمش را ندیده است. وی ادعا کرده است که در تاریخ 11/8 پلیس فتا او را از زندان احضار کرده است در حالیکه وقتی زندانی احضار می شود خودش خبردار نخواهد شد. این در حالی است که یکی از مهمترین ابهامات این است که خودش هیچ گاه دسترسی برای انتقال نسخه اصلی نداشته است. اینکه نسخه اصلی دست چه کسی وجود دارد و چگونه منتشر شده است ابهام وجود دارد.



به گفته دادستان کشور آنچه مهم است جان هر مسلمان و شهروندی است و احتمال اینکه به مرگ غیر طبیعی مرده باشد وظیفه جدی ماست که این موضوع را پیگیری کنیم.

انتقاد دادستان ازبیانیه خانواده هاشمی/ خیلی به این زندانی امتیاز دادیم



خانواده آقای هاشمی چندی قبل با صدور بیانیه ای چند مطلب را مطرح و نسبت به بردن مریض از بیمارستان به اوین مطالب منتشر شده در رسانه ها و اقدامات بازپرسی مطالبی را مطرح کردند. باید بگویم که دوست داریم به هر زندانی تا جایی که ممکن است توجه شود اما فراهم کردن آنچه که خانواده های زندانیان می خواهند برای ما مقدور نیست. البته باید بگویم خیلی به این زندانی از زمان بازداشت تا بیمارستان امتیاز داده شد، که اگر برای ما مقدور بود به مابقی نیز تعلق می گرفت.

وی ادامه داد: خیلی به وی امتیاز داده شد، اگرچه یک ماه بازداشت وی در انفرادی درست است، ولی او با خانواده ملاقات و چندین بار نیز با اعضای خانواده تماس تلفنی داشتند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد گله خانواده هاشمی از رسانه ها گفت: صرف نظر از تعابیر فردی که متهم است و هنوز حکمی برای وی صادر و این حکم قطعی نشده است، نباید در رسانه ها موضوع مطرح شود البته این موضوع صرف نظر تعابیری است که خانواده هاشمی بکار بردند که آن را تایید نمی کنم.

محسنی اژه ای در مورد تحقیق از متهم نیز اظهار داشت: متهم مدعی است دلایل جرم به من گفته نشده است اگرچه بازپرس مستنداتی برای خود دارد و براساس مستندات به اتهام توجه دارد، از ناحیه بازپرس اتهاماتی متوجه متهم بوده که هنوز پرونده در مرحله تحقیقات است.

وی با اشاره به بستری شدن مهدی هاشمی در زندان افزود: این فرد در تماس با خانواده خود اظهار می کند که دارای ناراحتی قلبی است که بلافاصله بازپرس به زندان دستور می دهد تا پزشک زندان او را معاینه کند اگرچه بعد از معاینه پزشک مورد خاصی نمی بیند. ضمن اینکه یک متخصص قلب نیز پس از معاینه و گرفتن نوار قلب می گوید که چیز خاصی را مشاهده نکرده است، این در حالی است که با اصرار خانواده برای اینکه دکترهای مورد اعتماد مهدی را معاینه کنند با توجه به اینکه این موضوع الزامی نداشت، اما بازپرس اجرای آن را بدون اشکال دانست به همین دلیل دکتر ناظری با نظر خانواده روز دهم آبان این فرد را معاینه کرد و گفت در معاینات ناراحتی قلبی مشاهده نمی شود، اما براساس توضیحات متهم و علائم بالینی ضروری است که متهم بستری و آنژیو شود.

دیدار خانواده با مهدی در بیمارستان

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته متعارف است کسی که در بازداشت موقت است ماموری به همراه او برود به همین دلیل مهدی هاشمی به همراه مامور به بیمارستان مورد نظر خانواده اش برای آنژیوگرافی فرستاده شد در همین حین بازپرس تصور کرد که آنژیوگرافی زمان زیادی نمی برد و پس از اینکه روز دوشنبه به بیمارستان اعزام شد، پنجشنبه نیز مورد آنژیوگرافی قرار گرفت که در همین فاصله ملاقات هایی نیز از طرف خانواده انجام شد.

به گفته محسنی اژه ای پس از آنژیوگرافی پزشک اعلام می کند که مشکلی در قلب و عروق وجود ندارد و ظرف 24 ساعت اگر مشکلی بوجود نیاید، می تواند مرخص شود البته فردای آن روز اظهارات دیگری مبنی بر اینکه نیاز به آزمایشات دیگر است مطرح شد اما پس از 24 ساعت با توجه به اینکه مشکلی برای او پیش نیامد، به زندان منتقل شد.

آخرین وضعیت پرونده فساد مالی بزرگ/ وکلا لوایح را به دیوان عالی دادند

اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص پرونده دراویش گنابادی و وکلای آنها اظهار داشت: کسی را صرف عنوان درویش یا بهایی بودن دستگیر نمی کنیم و اگر دستگیری انجام شود به خاطر ارتکاب جرم از سوی این افراد است اما در مورد آخرین وضعیت این پرونده در حال حاضر اطلاعاتی ندارم.

خبرنگاری پرسید: آقای رفیق دوست در مصاحبه ای اعلام کرد اتهام فاضل خداداد مالی نبوده است شما قاضی رسیدگی کننده به این پرونده هستید موضوع را تایید می کنید؟ که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت آن زمان دادگاه به صورت علنی برگزار شد و همه در جریان آن قرار گرفتند. اتهام فاضل خداداد مالی است و اختلاس بوده است.

خبرنگار دیگری در خصوص بازداشت برخی از مدیران شهرداری درباره پرونده اختلال در بازار ارز پرسید که اژه ای در پاسخ اظهار داشت: خبر ندارم که فردی در شهرداری یا منصوب به مقام خاصی در این پرونده دستگیر شده اند یا نه.

خبرنگار مهر در مورد حکم دادگاه انقلاب برای انفصال دائم از خدمت درباره پرونده رئیس جمعیت هلال احمر کشور پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم و درباره پرونده هایی که حکم آنها قطعی شده است از من سئوال کنید.

خبرنگار دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده مربوط به جواد لاریجانی پرسید که وی اظهار داشت: این پرونده در مرحله رسیدگی است که در آن اختلاف هایی وجود داشت و بررسی ها برای حل آن ادامه دارد.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص افزایش مجازات زمین خواری گفت: فعلا قانون مجازات زمین خواری همانی هست که اجرا می شود اما در بعضی از پرونده ها شاهد هستیم علاوه بر جرم زمین خواری، جرایم دیگری مانند جعل اسناد و یا کارهای متقلبانه صورت می گیرد که برای این جرایم نیز مجازاتی دیگر اعمال خواهد شد.

خبرنگاری در خصوص ادعاهای خانواده ستار بهشتی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه گفت: تمام موارد موجود در این پرونده به صورت کامل به صورت کامل بررسی خواهد شد.

وی در خصوص شکایت سپاه از وزارت صنعت و معدن در ماجرای تصادف اتوبوس راهیان نور نیز گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم اما در خصوص تصادف صورت گرفته پرونده ای تشکیل شده است.

خبرنگار دیگری پرسید بخش دوم دادگاه فساد مالی چه زمانی برگزار می شود که محسنی اژه ای در پاسخ اظهار داشت: پرونده ها با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شده است و قاضی در این باره تعیین وقت خواهد کرد. بخشی نیز در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و وکلا لوایح خود را به دادگاه به دیوان عالی داده اند.

اجرای حکم عاملان انفجار تروریستی تاسوعای چابهار/ دانشگاه آزاد پرونده ندارد

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران درباره اقدامات قوه قضائیه برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی گفت: جرایم انتخاباتی مشخص شده است و بر اساس قانون، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را دارد. در انتخابات ریاست جمهوری یک وظیفه دیگر نیز محول شده که با تشکیل کمیسیونی که دادستان کل کشور نیز در آن وجود دارد از جرایم پیشگیری می شود.

وی افزود: چنانچه فردی از اموال دولتی برای تبلیغات استفاده کند با او برخورد خواهد شد.

خبرنگاری در خصوص اختلاف بعضی قضات درباره بخشنامه رئیس قوه قضائیه در موضوع معسران دیه و مهریه پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ اظهار داشت: ابهامی در برداشت از این بخشنامه وجود داشت که قضات در این زمینه سئوالاتی را مطرح کرده و به آنها جواب داده شد.

خبرنگار دیگری پرسید چرا قوه قضائیه امتیازاتی را به مهدی هاشمی داده بود که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر زندانیان دیگر نیز توان مالی مانند مهدی هاشمی برای انتقال به بیمارستانهای دیگری را داشته باشند با آنها هم همین گونه برخورد خواهد شد. از زندان با برخی از بیمارستانها قراردادی بسته می شود و محکومان را به آنجا انتقال می دهند. البته در این زمینه قاضی نیز باید نظر مساعد داشته باشد.

وی در مورد اتهام حسین هدایتی نیز اظهار داشت: پرونده وی در قوه قضائیه باز است اما نمی توانم در مورد اتهام او اظهار نظر کنم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای سپس به اعدام های صورت گرفته طی چند روز اخیر اشاره کرد و گفت: طی چند روز گذشته چند قاچاقچی مواد مخدر اعدام شدند که ایران در این زمینه هزینه سایر کشورها را پرداخت می کند. برخی از این زندانیان بیش از 50 کیلوگرم کراک و شیشه داشتند و بیش از یک بار اعدام حقشان بود. حال به جای اینکه از ایران تشکر کنند مدعیان حقوق بشر از این موضوع ناراحت هستند.

سخنگوی دستگاه قضا سپس از اعدام تروریست های تاسوعای چابهار خبر داد و گفت: این افراد با اقدام تروریستی خود بیش از صد نفر را شهید و زخمی کردند که پس از محاکمه حکم آنها در دیوان عالی کشور تایید شد. حال پس از اجرای حکم این تروریست ها مدعیان مقابله با تروریست نسبت به این افراد خطرناک و اجرای مجازات آنها واکنش نشان می دهند.

وی سپس خطاب به سردمداران آمریکا نیز اظهار داشت: با این تهدیدات اقدامات و جنگ روانی، مردم ایران از اهداف و ارزشهای خود دست نخواهند کشید و نمی توانند با جنگ نظامی ، اقتصادی و روانی مردم ایران را از میدان بیرون کنند.

دادستان کل کشور در ادامه در مورد اقدامات قوه قضائیه درباره تنظیم بازار گفت: تنظیم بازار بر عهده سازمان تعزیرات است اما اگر از ما کمک بخواهند یا اعلام شود قوه قضائیه با احتکار و موارد مجرمانه برخورد می کند.

وی در پاسخ سوال خبرنگاری در رابطه با برخورد با قاچاقچیان شیشه گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر شیشه آذرماه سال 90 اصلاح شد و بر این اساس این ماده مخدر هم ردیف هروئین قرار گرفته و مجازاتش نیز مانند آن است، البته نباید فقط به اقدامات قضایی و پلیسی در حوزه مواد مخدر اکتفا کرد و خانواده و مردم نیز باید کمک کنند تا جوانان به دام اعتیاد کشیده نشوند.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با مباحث مطرح شده در مورد اتحادیه سراسری کانون وکلا تصریح کرد: مسائل این موضوع فعلا قابل بررسی است که جایگاه حقوق این اتحادیه کجاست و سوالی را قاضی از وزارت کشور در این مورد انجام داد، اما باید بدانیم که آیا وزارت کشور باید به این اتحادیه مجوز بدهد یا نه که این موضوع نیز در حال تحقیق است. اتحادیه سراسری کانون وکلا در ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و باید ارتباط آن با کانون وکلا مشخص و اقداماتی که در حال انجام است نیز مشخص شود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد آخرین وضعیت پرونده دانشگاه آزاد افزود: دانشگاه آزاد پرونده ای ندارد و تحقیق و تفحص مجلس از این دانشگاه دارای روند مشخصی است و چنانچه مجلس پرونده ای را ارجاع دهد در مورد آن تصمیم گیری می کنیم.

ارسال پرونده قضات ماجرای کهریزک به دادگاه/ دستگیری 47 اخلالگر بازار ارز

حجت‌الاسلام اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده کهریزک اظهار داشت: در این پرونده افرادی تحت تعقیب قرار گرفته و به زندان، انفصال از خدمت و قصاص محکوم شدند که با رضایت اولیای دم حکم قصاص اجرا نشد اما حکم زندان، شلاق و انفصال از خدمت اجرا شد. بخشی از پرونده که مربوط به قضات بود مشکل حقوقی داشت که این مشکل حل و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد.

وی تاکید کرد:‌ هنوز زمان دادگاه از سوی قاضی اعلام نشده است.

خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت متهمان اخلال در بازار ارز پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ اظهار داشت:‌ این پرونده در حال بررسی است و امیدواریم هرچه زودتر به دادگاه برود. در این رابطه 47 نفر بازداشت شده‌اند که تلاش می‌کنیم بخش مربوط به متهمان اصلی زودتر با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شود.