جشنواره کتابخانه های عمومی و مطالعه مفید در کاشمر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه کاشمر ظهر دوشنبه در این مراسم در جمع مسئولین و دوستاداران کتاب گفت: از افتخارات دینی ماست که قرآن که از معجزات الهی است به عنوان یک کتاب برای ما از بیشترین اهمیت برخوردار است.

حجت الاسلام قاسم یعقوبی گفت: خداوند بشر را به مسابقه کتابخوانی و کتاب نویسی دعوت می کند همانطور که در قرآن می فرماید اگر می توانید آیه ای مثل قران بیاورید آنچنان که قران از صحبت ها و کلمات عامیانه شماست ولی همه ما در برابر خدا عاجز هستیم.

وی با بیان اینکه گاهی به ما دستور داده اند که در آفرینش خودمان نیز مطالعه کنیم افزود: اگرچه انسان به عنوان یک کتاب مطرح است اگرچه به لایه های درونی انسان می رسیم بازهم به عمق نهایی آن نمی رسیم.

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه کتاب انسان را به اندیشیدن وادار می کند تصریح کرد: هدف از خواندن کتاب جمع آوری اندیشه های دیگران و روشن شدن اندیشه خودمان است.

حجت الاسلام یعقوبی افزود: کتابخوانی بهانه ای است برای اینکه فکر انسان تبدیل به استخری پر از مطلب از کتب مختلف شود.

وی با بیان اینکه اگر انسان در ایجاد و بوجود آوردن یک کتاب بهتر است از خودش بجوشد افزود : فرد اگر توانست کتاب نو و بدیع از خودش و فکر و اندشه خودش ایجاد کند آن کتاب ارزشمند خواهد بود.

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه باید به مطالعه مفید روی آوریم و از مطالعه تفریحی کمتر استفاده کنیم افزود: برخورداری از مطالعه مفید در کنار کتاب مفید است اگر که موجب فرایند جوشش ذهن و فکر انسان و رهایی شک و تردید انسان و تبدیل شدن جهل وی به علم شود.

وی افزود : تنها رسانه ای که بی حرف و بی سرو صدا ست و بلندترین پیام ها را با خودش منتقل می کند کتاب است که پررونق ترین کلمات را در اوج سکوت به ما منتقل می کند.

وی با بیان اینکه همه ما مسلمانان خوشحالیم که بهترین کتاب ما قران است افزود: یکی از پشتوانه های دیگر دینی ما کتاب های ائمه اطهار ماست که در نوع خود کتابهای زندگی ساز ما هستند.

در ادامه فرماندار کاشمر در این مراسم گفت: ضروری به نظر می رسد که خانواده ها ساعتی را در منزل به کتابخوانی اختصاص دهند.

محمد فروزان در ادامه با بیان اینکه در دهه پیشرفت به سر می بریم و توسعه کتاب و کتابخوانی از مهمترین این امور است افزود: اگر پدران و مادران ساعتی را به مطالعه بپردازند مشکل جامعه در امر کتابخوانی رفع می شود.

وی با یاد آور شدن سخن مقام معظم رهبری که در خور و شایسته نیست که ملت شریف مسلمان به میزان مطالعه اهمیت ندهد افزود: در کنار پدران و مادران ما مسئولین هم باید جایگاه کتاب و کتابخوانی را در جامعه زنده کنیم.

فرماندار کاشمر با بیان اینکه فرهنگ وقف کردن کتاب باید جایگاه ویژه ای در جامعه پیدا کند گفت: مکان های عمومی، تاکسی ها، اتوبوس ها بهترین مکان ها برای استفاده از کتاب و کتابخوانی است که در مدت انتظار از آنها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه باید دهیاران روستاها کتابخانه های روستا را در راستای نیازهای روستائیان تجهیز کنند افزود: باید کتابخانه های مشارکتی افزوده و در همه روستاها کتابخانه ایجاد شود.

مسئول کتابخانه های عمومی کاشمر گفت: هم اکنون دوستداران کتاب در شهرستان وضعیت مطلوبی در سرانه مطالعه ایجاد کرده اند.

علی اولیایی گفت: هم اکنون در شهرستان 7 کتابخانه فعال است که علاقه مندان از این کتابخانه ها استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون کتابخانه های شهرستان به بیش از 110 هزار کتاب تجهیز شده اند، افزود: در این مراسم در حد توان از کوچکترین فرد عضو کتابخانه، بزرگترین فرد عضو، خادمین کتابخانه و کتابداران نمونه و کتابخانه نمونه تجلیل به عمل می آید و از سه کتاب "چشمه سار جاری وقف" و "کاشمر ترشیز سرزمین سرو و نور" و "یک قجمه عشق" رونمایی می شود.