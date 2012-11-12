امداد رسانی به حادثه دیدگان سیل نوشهر و چالوس ادامه داد

غلامعلی فخاری اشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اعزام اکیپ های اعزامی از شهرستانهای مازندران به مناطق سیل زده مبادرت به امداد رسانی و انجام اقداماتی از قبیل تخلیه آب و کمک رسانی اولیه به مردم حادثه دیده کردند.

وی افزود: منازل روستاهای اشکار دشت،مهدی آباد،تازه آباد در چالوس مورد خسارت قرار گرفته که عملیات امداد رسانی با توزیع اقلام و اجناس ضروری بین خانواده ها ادامه دارد.

فخاری گفت: در نوشهر در مناطق شهری و روستایی شهرستان با توجه به جاری شدن سیلاب نیروهای امدادگر در حال ارائه خدمت و امداد رسانی به مردم بوده و علیرغم اینکه همچنان باران در حال بارش است ولی خدمت رسانی ادامه دارد.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه تا کنون تلفات جانی به همراه نداشت و اغلب خسارتها به منازل، باغات، انبار ها بوده است.

وی گفت: بیش از 150 امدادگر با 30 دستگاه خودروهای امدادو نجات،80 پمپ آب و لجن کش و... در حال ارایه خدمت هستند.

